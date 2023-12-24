مقترح مصري لصفقة تبادل أسرى جديدة على 3 مراحل

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل ابيب /PNN / نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي اليوم الأحد قوله إن مصر قدمت لـ إسرائيل وحركة حماس مقترحا جديدا لصفقة تبادل أسرى، مؤلف من ثلاث مراحل.
ويقضي المقترح، حسب المسؤول الإسرائيلي، بأن تشمل المرحلة الأولى إفراج حركة حماس عن حوالي 40 محتجزا إسرائيليا من النساء والمرضى والرجال المسنين، مقابل وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين أو ثلاثة. ولم تذكر القناة تحرير أسرى فلسطينيين.
وفي المرحلة الثانية، تفرج حماس عن مجندات وجثث، مقابل إفراج إسرائيل عن أسرى وأن توافق على هدن، وخلال ذلك إجراء مداولات حول "اليوم التالي" للحرب على غزة.
وتابع المسؤول الإسرائيلي أن المرحلة الثالثة للمقترح المصري، "والإشكالي جدا بالنسبة لإسرائيل"، تشمل إفراج حماس عن رجال وجنود إسرائيليين، مقابل تحرير أسرى فلسطينيين، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة والتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل.
وذكرت القناة أنه لا توجد موافقة إسرائيلية على تفاصيل المقترح المصري، لكنها مستعدة للموافقة على المرحلة الأولى المشابهة لصفقة التبادل، في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، لكن فيما يتعلق بالمرحلتين التاليتين، وبشكل خاص المرحلة الأخيرة، فإنه "ليس بالإمكان الالتزام بهما الآن".
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