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مقترح مصري لصفقة تبادل أسرى جديدة على 3 مراحل

12/24/2023 9:14:25 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب /PNN / نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي اليوم الأحد قوله إن مصر قدمت لـ إسرائيل وحركة حماس مقترحا جديدا لصفقة تبادل أسرى، مؤلف من ثلاث مراحل.

ويقضي المقترح، حسب المسؤول الإسرائيلي، بأن تشمل المرحلة الأولى إفراج حركة حماس عن حوالي 40 محتجزا إسرائيليا من النساء والمرضى والرجال المسنين، مقابل وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين أو ثلاثة. ولم تذكر القناة تحرير أسرى فلسطينيين.

وفي المرحلة الثانية، تفرج حماس عن مجندات وجثث، مقابل إفراج إسرائيل عن أسرى وأن توافق على هدن، وخلال ذلك إجراء مداولات حول "اليوم التالي" للحرب على غزة.

وتابع المسؤول الإسرائيلي أن المرحلة الثالثة للمقترح المصري، "والإشكالي جدا بالنسبة لإسرائيل"، تشمل إفراج حماس عن رجال وجنود إسرائيليين، مقابل تحرير أسرى فلسطينيين، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة والتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل.

وذكرت القناة أنه لا توجد موافقة إسرائيلية على تفاصيل المقترح المصري، لكنها مستعدة للموافقة على المرحلة الأولى المشابهة لصفقة التبادل، في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، لكن فيما يتعلق بالمرحلتين التاليتين، وبشكل خاص المرحلة الأخيرة، فإنه "ليس بالإمكان الالتزام بهما الآن".

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