اتفاقية تعاون بين العقبة الخاصة وصندوق التنمية والتشغيل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وقعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وصندوق التنمية والتشغيل اليوم الأحد، اتفاقية تعاون لدعم بنية الأعمال الريادية في محافظة العقبة، ورواد ورائدات الأعمال من خلال توفير قروض ميسرة بشروط سهلة، وفترة سماح تمتد ل 12 شهراً، وفترة سداد 6 سنوات.



وقع الاتفاقية التي رعاها رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، مفوض الشباب وريادة الأعمال رمزي الكباريتي، ومدير عام الصندوق منصور الوريكات، بحضور مفوض المدينة والإقليم عبدالله النجادات، ورئيس مجلس محافظة العقبة عماد عمرو.



وقال الفايز، إن الاتفاقية تأتي لتمكين الشباب وتوفير فرص عمل تشغيلية من خلال دعم المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى حرص السلطة على تنفيذ هذا المشروع الوطني، وجعل العقبة أنموذجا رياديا في توفير البيئة الحاضنة للأعمال والداعمة للشباب.



وأشاد الفايز بدور الصندوق ومجلس المحافظة في تنفيذ ودعم مثل هذه المشاريع التنموية للشباب، لافتا إلى ضرورة تقييم المشاريع الإنتاجية التي استفادت من البرنامج وضمان ديمومة العمل والاستمرار بتنفيذها خلال الأعوام المقبلة.



بدوره أكد الوريكات، على التشاركية مع السلطة ودورها الحيوي في دعم وتمكين الشباب لإقامة مشاريعهم الإنتاجية التي تسهم في توفير مصادر دخل لهم، كون القطاع العام ليس لديه القدرة على استيعاب فرص عمل للشاب، مبينا أن حجم التمويل للمشروع الواحد يتراوح بين 5 -10 آلاف دينار وبنسبة مرابحة 2.5 بالمئة.



وأشار إلى أن البرنامج لديه العديد من المزايا اللوجستية التي يقدمها الصندوق للمتقدمين عبر توفير برامج تدريب في اعداد دراسات الجدوى والبرامج التدريبية المتخصصة حسب القطاع، إضافة إلى التأمين على الحياة وتقديم الاستشارات الفنية المتخصصة لهم.



من جانبه، بين الكباريتي أهمية البرنامج الذي سيسهم في توفير قروض ميسرة للشباب ذوي الأفكار الريادية في العمل، وتنفيذ مشاريعهم بكل يسر وسهولة، حيث تضمن الاتفاقية شروطا ميسرة للسداد.



ولفت عمرو، إلى التعاون بين المجلس والسلطة والتشاركية الحقيقية في تنفيذ المشاريع التنموية التي تخدم البنى التحتية في المنطقة، وتسهم في تشغيل الشباب الباحثين عن العمل، كما تعزز اللامركزية المحلية وتنفيذ المشاريع الإنتاجية الصغيرة ضمن الاتفاقية.