البريد يسلم الأمانة نسخة من الإصدار الخاص بطوابع عمان القديمة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سلم رئيس مجلس إدارة شركة البريد الاردني سامي الداوود، اليوم الأحد، أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، نسخة من إصدار الطوابع الخاص بمدينة عمان القديمة.



وبحسب بيان لشركة البريد، يُبرز الإصدار جانبا من عمان القديمة، مثل الأسواق والمنازل ودور العبادة والادراج التي تميزت بها، إضافة الى الآثار التاريخية والتراثية التي تعبر عن الحقب التاريخية التي مرت على المنطقة العربية والأردن وما شهدته من أحداث خلال العصور الماضية .



وقال الداوود إن الإصدار الخاص بمدينة عمان القديمة، جاء بهدف تسليط الضوء على المدينة التي أعزها الملوك من بني هاشم وجعلوا منها سيدة العواصم بما مثلته وتمثله من تنوع، كما أن الهاشميين جعلوا عمان ليست مجرد مدينة عابرة في ذاكرة الزمن، وإنما منارة للعلم والثقافة والأدب.



من جهته، قال الشواربة إن ما جاء في إصدار الطوابع يتوافق مع النظرة الشمولية التي تنتهجها مؤسسات الدولة، لإظهار الجوانب الحضارية والإنسانية والتطور العمراني والاقتصادي الذي شهده الأردن عبر العصور الماضية، وخصوصا ما شهدته العاصمة عمان.



وبحسب البيان، سيتم طرح الإصدار للبيع المباشر للجمهور في 28 كانون الأول الحالي، ويتكون من 6 طوابع وبطاقة ومغلف اليوم الأول للإصدار، وقيمة كل طابع 30 قرشا، والبطاقة 50 قرشا، وقيمة الإصدار 2,30 دينار، أما قيمة المغلف فهي 2,80 دينار.