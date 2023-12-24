بماذا يشير العطس المتكرر بعد الاستيقاظ؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - العطس بعد الاستيقاظ من النوم عرض شائع لدى الكثيرين خاصًة في فصل الشتاء، قد يكون نتيجة التعرض للهواء البارد، وقد يشير الأمر لمشكلة صحية تستوجب التشخيص والعلاج المناسب.

يعاني الكثير من الناس من العطس المتكرر بعد الاستيقاظ، وقد يكون هذا بسبب مجموعة من الأسباب، منها:



الحساسية

تعد الحساسية من أكثر الأسباب شيوعًا لكثرة العطس بعد الاستيقاظ، حيث تؤدي إلى التهاب الأغشية المخاطية في الأنف، مما يؤدي إلى إفراز المزيد من المخاط والعطس، وتشمل مسببات الحساسية الشائعة حبوب اللقاح، وعث الغبار، ووبر الحيوانات الأليفة.



التهاب الأنف الحركي الوعائي

هو حالة تؤدي إلى التهاب الأغشية المخاطية في الأنف بسبب التغيرات بدرجة الحرارة أو الرطوبة أو الضوء، وقد يؤدي هذا الالتهاب إلى العطس، بالإضافة إلى سيلان الأنف وانسداد الأنف.



التهاب الجيوب الأنفية

هو التهاب في الجيوب الأنفية، وهي تجاويف صغيرة في الجمجمة محاطة بالعظام، وقد يؤدي هذا الالتهاب إلى العطس، بالإضافة إلى ألم في الوجه والصداع.



الارتجاع المعدي المريئي

هو حالة تؤدي إلى ارتجاع حمض المعدة إلى المريء، مما يؤدي إلى التهاب الحلق والحنجرة، وقد يؤدي هذا الالتهاب إلى العطس، بالإضافة إلى السعال والحرقة.



بعض الأدوية

يمكن أن تسبب بعض الأدوية، مثل مضادات الاكتئاب ومضادات الهيستامين غير المخصصة للحساسية، العطس كأثر جانبي.

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