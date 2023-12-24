القسام: فجرنا عبوة مضادة للأفراد بقوة إسرائيلية وقتلنا جنودا

القسام: فجرنا عبوة مضادة للأفراد بقوة إسرائيلية وقتلنا جنودا
التاريخ
12/24/2023 9:14:00 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت كتائب القسام إن عناصرها فجروا عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية راجلة في جحر الديك، وقتلوا 6 جنود.
وتشهد منطقة جحر الديك اشتباكات بين كتائب القسام وقوات الجيش الإسرائيلي، توقع خسائر وقتلى في صفوف الاحتلال.
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