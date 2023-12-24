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القسام: فجرنا عبوة مضادة للأفراد بقوة إسرائيلية وقتلنا جنودا

12/24/2023 9:14:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت كتائب القسام إن عناصرها فجروا عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية راجلة في جحر الديك، وقتلوا 6 جنود.


وتشهد منطقة جحر الديك اشتباكات بين كتائب القسام وقوات الجيش الإسرائيلي، توقع خسائر وقتلى في صفوف الاحتلال.

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