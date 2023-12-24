إعلام الأعيان تدعو إلى التصدي لمحاولات التشكيك بمواقف الأردن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعت لجنة الاعلام والتوجيه الوطني في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور محمد المومني، المواطنين إلى التصدي لكل محاولة تشكيك بمواقف الأردن حيال مختلف القضايا، وعلى رأسها القضة الفلسطينية.



وأشار العين المومني خلال لقاء اللجنة، اليوم الأحد، مع وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، إلى أن موقف الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني حيال إدانة ورفض الممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المختلفة وقطاع غزة، هو موقف عظيم وشجاع وتاريخ وواضح للجميع، ومتسق مع مواقف الأردن الشريفة نصرة لفلسطين وأهلها.



وأوضح أن الإعلام الوطني يقوم بدور كبير حيال إظهار الجهود الأردنية الكبيرة فيما تقدمه المملكة للأشقاء الفلسطينيين، وإدخال المساعدات لأهالي قطاع غزة، وفضح الرواية الإسرائيلية الكاذبة حيال ما تقوم به قوات الاحتلال من انتهاكات متكررة بحق الشعب الفلسطيني.



وأكد العين المومني أن الإعلام الوطني يمثل عامل قوة للدولة الأردنية، بقيادة جلالة الملك، في التعامل مع الأزمات المختلفة، وآخرها العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة.



بدوره، قال الوزير المبيضين، إن الأردن كانت له قراءة حيال العدوان الإسرائيلي على غزة، "وهي أن الحرب لن تكون سهلة وحجم الدمار سيكون كبيرًا، وأن هذه الحرب سيطول أمدها، وهو ما دفع الأردن إلى التعامل معها عبر 3 محاور رئيسة".



وأوضح، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور زيد النوايسة، أن المحاور الأردنية في التعامل مع العدوان الإسرائيلي على غزة ركزت على إبراز مواقف المملكة الثابتة والواضحة في إدانة ورفض العدوان الإسرائيلي الغاشم، وإبراز الجهود الأردنية المتمثلة بتحركات جلالة الملك عبدالله الثاني، وخصوصًا على الصعيد الدولي.



ولفت الوزير المبيضين إلى أن المحاور ركزت أيضًا على تصعيد الخطاب الأردني، وعلى رأسها المفردات والمصطلحات الأردنية، التي دخلت في خطاب الدبلوماسية العالمي، وذلك كنتيجة للجهود الأردنية، التي يقودها جلالة الملك، إلى جانب مختلف جهات الدولة وأركانها.



وأكد أن هناك حرصًا شديدًا من الإعلام الوطني على نشر وفضح كل ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات بحق الفلسطينيين، إلى جانب إظهار ما تبذله المملكة من جهود كبيرة حيال العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني الشقيق.



وأضاف المبيضين أن التلفزيون الأردني تحول من أول يوم للعدوان الإسرائيلي إلى قناة إخبارية بشكل كامل، واستمر كذلك إلى مدة 45 يومًا، قبل أن يعود تدريجيًا إلى إدراج الدراما الوطنية، ولا سيما تلك التي تجسد العلاقات الأردنية الفلسطينية وتاريخ دعم المملكة المستمر للنضال الفلسطيني.



وأشار إلى أن الشاشات الوطنية استضافت منذُ بدء العدوان الإسرائيلي الغاشم نحو 750 ضيفًا، تضمنت وجوهًا جديدة، عكسوا في أحاديثهم المواقف الأردنية الثابتة حيال القضية المركزية الأولى.



وكشف المبيضين عن أن النشرة باللغة الإنجليزية عادت إلى شاشة التلفزيون الأردني، وذلك لأهميتها في نقل وجهات نظر المملكة ورؤيتها إلى الساحة العالمية، مبينًا أن هناك توجهًا نحو بث نشرة أخبار باللغتين الفرنسية والعبرية، وكما سيكون هناك في بداية العام المُقبل مراقب جودة لشاشة التلفزيون الأردني.



واستعرض جهود وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، والتلفزيون الأردني في إظهار جهود جلالته وتحركاته، وإظهار الجهد الأردني الإنساني في قطاع غزة سواء على صعيد المستشفى الميداني، إضافة إلى جهود الهيئة الخيرية الهاشمية، وغيرها من الجهود الأردنية.



ولفت الوزير المبيضين الى أن حسابات المؤسستين الإعلاميتين الوطنيتين على منصات التواصل الاجتماعي تجاوزت متابعاتها 3 ملايين متابعة ومتابع، مبينا أن هذا يُشير إلى أن مواقع ومنصات الإعلام الوطني متابعة، ما يدعوها إلى استثمار هذا الأمر في الحفاظ على مهنيتها وتعزيز أدواتها في التوسع بانتشارها.



وبين أن هناك حجمًا كبيرًا من محاولات التشكيك والروايات، التي ترافق أي دور أردني، مؤكدًا أهمية دور الإعلام الوطني في التصدي إلى تلك المحاولات، وعكس المواقف الوطنية، التي تجسد انسجام القيادة والحكومة والشعب.



ولفت المبيضين إلى دور هيئة الإعلام في مراقبة ومتابعة حجم ضخم من الإشاعات، الهادفة إلى التقليل من شأن الجهود الأردنية حيال الأشقاء الفلسطينيين، مثمنًا أدوار وسائل الإعلام المختلفة في ما تقدمه من محتوى يعكس وجهات نظر الأردن وجهوده الحثيثة.



وأشار إلى أن الوزارة أطلقت منتدى التواصل الحكومي كمنصة حوارية أردنية، للحديث أمام الرأي العام بشكل واضح ومسؤول حيال مختلف القضايا الوطنية، إلى جانب المواقف الأردنية إزاء شتى القضايا العربية والإقليمية والوطنية.



من جهتهم، تحدث الأعيان عن أهمية دور الإعلام الوطني في نقل وجهات نظر الأردن ومواقفه، وإظهار جهود جلالة الملك الرامية إلى إيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة، وإبراز الأدوار الملكية الهادفة إلى جلب الأمن والاستقرار للمنطقة.



ودعوا إلى أهمية تكثيف التغطية الإعلامية لمختلف الجهود الأردنية، لا سيما تلك التي تبذل في قطاع غزة، وعلى رأسها المستشفى الميداني الأردني، الذي تقف كوادره شامخة لخدمة أهالي القطاع، إضافة إلى الإنزالات المتكررة لمساعدات طبية عاجلة للمستشفى الميداني الأردني في غزة.



وأشاروا إلى أهمية توظيف منصات التواصل الاجتماعي في نقل ما يجري من انتهاكات إسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة، وفضح تلك الانتهاكات الغاشمة أمام العالم أجمع، إلى جانب إظهار الجهود الأردنية، التي تتقدم على كل جهد.



وأشاد الأعيان بالمستوى المهني والموضوعي للإعلام الوطني في تناول مختلف الملفات، مؤكدين أهمية البناء على ذلك المستوى في الاستمرار بحمل رؤية الأردن ومواقفها ورسائلها أمام الشارع الأردني والرأي العام الدولي.