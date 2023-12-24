اجتماع في العقبة يبحث دعم القطاعات السياحية والتجارية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نايف حميدي الفايز، أهمية القطاع السياحي في رفد الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل واستثمارات سياحية، مشيرا إلى أن العقبة تعتبر جزءا من المدن السياحية الرائدة عربيا وعالميا، لما تمتلكه من مقومات سياحية نظرا لموقعها الجغرافي المميز.



ولفت خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة، برئاسة وزير السياحة والآثار، مكرم القيسي في دار السلطة بالعقبة، إلى أن القطاع السياحي رغم الأزمات والتحديات التي تعصف بالمنطقة، استطاع تجاوزها من خلال خطط وبرامج سياحية تنفذها السلطة، بالتعاون مع وزارة وهيئة تنشيط السياحة.



وقال الفايز إن السلطة أعدّت مجموعة برامج سياحية بالتشاركية مع القطاعات والجهات ذات الاختصاص لتنشيط وتشجيع السياحة الداخلية والخارجية، ومنها إطلاق برامج تدريب وتأهيل متخصصة للعاملين في المنشآت السياحية لبناء قدراتهم ورفد المنشآت بكوادر فنية متخصصة ما يسهم في إيجاد فرص عمل جديدة للشباب.



وأشار إلى اطلاق موسم التخفيضات في العقبة بالتعاون مع الشركاء في القطاع السياحي والتجاري، مبيناً أن الموسم يقدم خصومات على أسعار الفنادق والمطاعم والمنشآت التجارية لتحفيز المواطنين للاستفادة من هذه التخفيضات، والاستمتاع بأجواء العقبة المعتدلة في الشتاء.



وشدد الفايز على أهمية الاستمرار في جذب السياحة الخارجية من خلال ديمومة استقبال خطوط الطيران المنتظم والعارض من مختلف الوجهات العالمية، وجعل العقبة الوجهة السياحية المناسبة، بالتعاون مع خطوط الطيران المختلفة ضمن حملاتها التسويقية للعقبة.



من جانبه، قال الوزير القيسي، إن عقد هذا الاجتماع في العقبة يأتي في إطار دعم الوزارة المتواصل لمنطقة العقبة الاقتصادية كونها بوابة السياحة الأردنية، والعاصمة الاقتصادية للمملكة، بالإضافة إلى أهميتها كأحد أضلاع المثلث الذهبي الأكثر جذبا للسياحة المحلية والعالمية.



وبين أن هذا اللقاء يهدف إلى الخروج بتوصيات وبرامج سياحية بالتشارك مع سلطة منطقة العقبة، تعزز خدمات البنية التحتية للقطاع السياحي، مشيرا إلى أنه سيعلن خلال العام المقبل عن عدة مشاريع جديدة، وتطوير أخرى قائمة لتحسين المنظومة السياحية في الأردن، خاصة وفي العقبة.



وأكد القيسي، ضرورة زيادة دعم الحملات الترويجية لنظام الخصومات في منطقة العقبة، خاصة الفنادق والمطاعم والمحلات التجارية في الموسم الحالي، والإعلان بشكل مكثف عن سحوبات وجوائز تنتظر المتسوقين في العقبة من خلال رحلات "أردننا جنة" التي ستشمل العقبة.



وشدد على أهمية التنسيق المستمر مع منطقة العقبة من خلال تشكيل فريق من الوزارة والسلطة لمتابعة مخرجات الاجتماع والبناء عليها، مشيرا إلى أن الوزارة بالتشارك مع السلطة ستنفذ حملة إعلامية لموسم العقبة للتخفيضات، ودعم النشاطات السياحية والعمل مع القطاع الخاص على برامج وفعاليات ترفيهية وفنيه، واستمرار تنفيذ برامج تدريبية لتأهيل العاملين في قطاعات النقل والمكاتب السياحية لتجويد الخدمات السياحية المقدمة في العقبة.



وأعلن القيسي عن تسجيل قلعة العقبة الأثرية على قائمة التراث الإسلامي، مشيرا إلى أن دائرة الآثار العامة تعمل على تطوير وترميم 30 مشروعا نوعيا في المملكة، ومن أهمها في العقبة، مدينة آيلة الإسلامية، والكنيسة البيزنطية، ومتحف آثار العقبة.



وعرض، نائب رئيس مجلس المفوضين ومفوض السياحة حمزة الحاج حسن إيجازا عن خطط السلطة لمواجهة الأزمة والتعاون مع هيئة تنشيط السياحة لتوحيد الجهود التعاقدية و التسويقية للخروج بأفضل النتائج والاستفادة من الخبرات المتراكمة لجميع الأطراف لخدمة القطاع السياحي في العقبة.



وعرض تفاصيل موسم الخصومات والخطط التحفيزية لدعم السياحة الداخلية التي سيستفيد منها المواطن خصوصا، مشيرا إلى أن زوار العقبة السياحية العام الحالي زادت أعدادهم بنسبة 70 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.



واستمع الحضور من أمين عام وزارة السياحية الدكتور عماد حجازين، لخطة التنمية البشرية والتدريب للوزارة، فيما قدم مدير دائرة الآثار العامة الدكتور فادي البلعاوي، عرضا حول مشاريع الدائرة في العقبة مثل موقع آيلة الإسلامي، والكنسية البيزنطية، وترميم قلعة العقبة ومتحف آثار العقبة.



وناقش الاجتماع مبدأ التكاملية والتشاركية مع سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة لما تمثله العقبة من منطقة جذب سياحي رئيسة وبوابة للمنتج السياحي الأردني، وسبل الخروج من الأزمة الحالية التي يمر بها القطاع السياحي على وجه التحديد والأردن والمنطقة بشكل عام جراء العدوان الإسرائيلي على أهلنا في فلسطين المحتلة.



وناقش الاجتماع سبل التسويق المبتكرة وفتح أسواق جديدة وتعزيز السياحة البينية العربية ودعم البرامج المشتركة مع الأشقاء العرب والسوق الإفريقي والروسي، وآليات التعاون بين سلطة العقبة وهيئة تنشيط السياحة لتوسيع نطاق التعاقد مع الطيران المنخفض التكاليف والعارض من خلال زيادة أعداد الرحلات من جهة والوجهات القادمة من جهة أخرى.



حضر الاجتماع: نائب رئيس السلطة مفوض السياحة المهندس حمزة الحاج حسن، ورئيس هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات.