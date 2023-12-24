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لاعب أتلتيكو مدريد يتصدر قائمة موزمبيق لأمم أفريقيا

12/24/2023 9:13:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف المدير الفني لمنتخب موزمبيق، شيكوينو كوندي، اليوم الأحد، قائمة فريقه في كأس الأمم الأفريقية، والتي ستنطلق بداية من الشهر المقبل في كوت ديفوار.
وأوقعت قرعة دور المجموعات، موزمبيق، في المجموعة الثانية بجوار مصر وغانا والرأس الأخضر.
وجاءت قائمة موزمبيق كالتالي:
حراسة المرمى: إرنان سيلواني (سونجو) وإيفان أوروبال (بلاك بولز) وفاشيتينشو جواو (نامبولا)
الدفاع: أمادو مومادي (فيريفياريو دي بيرا) وبرونو لانجا (تشافيس) ودومينيجوز ماكاندزا (كوستا دي سول) وسليسيو باكو (هونكا - إنفرين) وماتولا (سونجو) وإدسون سيتوري (بانديرماسبور) وإدميلسون دوف (كايزر تشيفز) ورينيلدو ماندافا (أتلتيكو مدريد) ودافيد ماليمبانا (نواه يريفين) وفيليشيانو جوني (بلاك بولز)
الوسط: جواو بوندي (فيريفياريو دي بيرا) وإلياس بيليمبي (سونجو) وتشاكويلي مانجي (فيريفياريو دي مابوتو) وريكاردو جيماريش (تشافيس) وألفونسو أمادي (أوستيند)
الهجوم: باتشويو كينج (ساجرادا) ويتنيس أويمبو (ناسيونال ماديرا) وجيني كاتامو (سبورتينج لشبونة) وجيلدو فيلانكولوس (كوفيليا) وستانلي راتيفو (بفوردزيم)

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