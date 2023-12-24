مجموعة فنادق روتانا الأردن تنظم حملة تبرع بالدم دعما لغزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية، قامت مجموعة فنادق روتانا الأردن بتنظيم حملة للتبرع بالدم تحت شعار "دماؤنا لأهلنا في غزة"، تعبيرًا عن التضامن مع القطاع المحاصر، ولتعزيز الوعي العالمي بأهمية التبرع الطوعي بالدم لإنقاذ حياة أهلنا وأشقائنا الذين هم بأمس الحاجة إلى هذا الدعم الحيوي.



وقالت السيدة هالة مسعد نحاس، المدير العام لفندق البوليفارد أرجان من روتانا:"مجموعة فنادق روتانا في الأردن كانت في طليعة المتبرعين، مؤكدين بذلك على روح العطاء والمبادرة التي تميز أعضاء فريقنا. أدعو الجميع للانضمام إلى هذه المبادرة الإنسانية التي تحمل في طياتها رسالة أمل وحياة لأشقائنا في غزة".



من جهة أخرى، قال السيد باتريس كورنيه، المدير العام لفندق عمان روتانا: "المسؤولية المجتمعية احدى أهم القيم التي تسعى مجموعة فنادق روتانا الأردن ان تكون هي السباقة للمبادرة فيها. لذلك اطلقنا حملة "دماؤنا لأهلنا في غزة" للتبرع بالدم كونه أقل شيء بوسعنا القيام به لمساعدة أهل غزة خلال هذه الأوقات العصيبة التي يعيشونها".



وأضاف السيد عماد عقيل، المدير العام لفندق سنترو مدى عمان: "نحن في مجموعة فنادق روتانا الأردن نشاطر أشقائنا في غزة هذه المحنة التي يعيشونها، فالتبرع بالدم يعّد فرصة لكلٍ منّا للمساهمة الفعّالة في تخفيف معاناة الضحايا ودعم الجهود الطبية في تقديم الرعاية الصحية الملّحة للمصابين".



تدير مجموعة روتانا لإدارة الفنادق حالياً أكثر من 100 فندق في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، ولدى المجموعة خطة توسع استراتيجية وطموحة. تعتبر روتانا بأن وقت الضيف هو الأثمن على الإطلاق، وتضع المجموعة جلّ اهتمامها في تحقيق أفضل الخدمات الفندقية ليحصل الضيوف على أفضل الأوقات التي تبقى في الذاكرة إلى الأبد.



وبناءً على ذلك، ترفع المجموعة شعار“معنا للوقت معنى" تأكيداً على تميّزها. ومنذ بداية تأسيسها عملت روتانا على تقديم أقصى جهودها لفهم احتياجات الضيوف، وأبدت حرصها اللامحدود بأن يقضي الضيوف أمتع الأوقات في فنادقها ومنتجعاتها، وتشمل العلامات الفندقية التي تنضوي تحت راية مجموعة فنادق روتانا: فنادق ومنتجعات روتانا، فنادق سنترو من روتانا، فنادق ومنتجعات ريحان من روتانا، أرجان للشقق الفندقية من روتانا، إيدج من روتانا وريزيدنس من روتانا.



للمزيد من المعلومات حول مجموعة روتانا لإدارة الفنادق، أو لإجراء الحجوزات من الممكن زيارة الموقع الإلكتروني rotana، كما من الممكن الاتصال بأي من مكاتب المبيعات الإقليمية التابعة للمجموعة.







































