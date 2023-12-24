المحافظة الشمالية تنظم جولة للدرجات الهوائية احتفالا بالأعياد الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ضمن احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، لمقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية؛ نظمت المحافظة الشمالية جولة للدراجات الهوائية بالتعاون مع محافظة العاصمة ومديرية شرطة المحافظة الشمالية والإدارة العامة للمرور والاتحاد البحريني للدراجات الهوائية، انطلاقا من قلعة البحرين مرورًا بسوق المزارعين في البديع وصولاً إلى بيت الجسرة، بمشاركة عدد من الدراجين المحترفين والهواء.
وبهذه المناسبة؛ أكد علي عبدالحسين العصفور، محافظ المحافظة الشمالية، أن تنظيم هذه الفعالية بهذه الكيفية يحمل دلالات وتعبيرات وطنية تاريخية عزيزة على قلوبنا، حيث جسدت العلاقة بكل فخر واعتزاز بين أهم معلم تاريخي وحضاري والمركز الرئيسي لحضارة دلمون وهو قلعة البحرين الأثرية، ومع رمز من رموز الوطن في بناء الدولة الحديثة المغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، طيب الله ثراه، في بيت الجسرة التاريخي حيث المكان الذي ولد فيه، معربًا عن شكره وتقديره للجهات المتعاونة والمشاركين من الدراجين.
وشملت الفعالية معرضًا فنيًا تحت شعار "عيسى بن سلمان مسيرة وعطاء" بمشاركة عدد من الفنانين وأصحاب الهمم من مركز مايكرو لتدريب الفنون، حيث عبروا بريشتهم عن ولائهم وانتمائهم في أعياد الوطن المجيدة الغالية.
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