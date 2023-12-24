المحافظة الشمالية تنظم جولة للدرجات الهوائية احتفالا بالأعياد الوطنية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) ضمن احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، لمقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية؛ نظمت المحافظة الشمالية جولة للدراجات الهوائية بالتعاون مع محافظة العاصمة ومديرية شرطة المحافظة الشمالية والإدارة العامة للمرور والاتحاد البحريني للدراجات الهوائية، انطلاقا من قلعة البحرين مرورًا بسوق المزارعين في البديع وصولاً إلى بيت الجسرة، بمشاركة عدد من الدراجين المحترفين والهواء.

وبهذه المناسبة؛ أكد علي عبدالحسين العصفور، محافظ المحافظة الشمالية، أن تنظيم هذه الفعالية بهذه الكيفية يحمل دلالات وتعبيرات وطنية تاريخية عزيزة على قلوبنا، حيث جسدت العلاقة بكل فخر واعتزاز بين أهم معلم تاريخي وحضاري والمركز الرئيسي لحضارة دلمون وهو قلعة البحرين الأثرية، ومع رمز من رموز الوطن في بناء الدولة الحديثة المغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، طيب الله ثراه، في بيت الجسرة التاريخي حيث المكان الذي ولد فيه، معربًا عن شكره وتقديره للجهات المتعاونة والمشاركين من الدراجين.

وشملت الفعالية معرضًا فنيًا تحت شعار "عيسى بن سلمان مسيرة وعطاء" بمشاركة عدد من الفنانين وأصحاب الهمم من مركز مايكرو لتدريب الفنون، حيث عبروا بريشتهم عن ولائهم وانتمائهم في أعياد الوطن المجيدة الغالية.