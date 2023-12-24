تحت رعاية جلالة الملك.. وزارة العمل تنظم حفل تكريم العمال المجدين الــ (38) الأربعاء المقبل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، تنظم وزارة العمل الحفل السنوي الـ (38) لتكريم العمال المجدين والمتفوقين والمنشآت المتميزة في القطاع الأهلي، وذلك في يوم الأربعاء المقبل، والذي يتزامن مع احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، لمقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية.
وبهذه المناسبة؛ أكد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، أن الرعاية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، لهذا الحفل السنوي، تعكس اهتمام جلالته بأبنائه العمال الذين يعملون بكل جد وتفان في مختلف مواقع الإنتاج بمنشآت القطاع الخاص، وتقديراً للمؤسسات الوطنية التي تساهم في مسيرة التنمية والنهضة الحضارية التي تشهدها المملكة في هذا العهد الزاهر، معرباً عن تهانيه الخالصة لجميع العاملين المجدين والمنشآت والشركات المتميزة ممن تم اختيارهم للتكريم هذا العام.
وتضم قائمة المكرمين الأفراد المتفوقين والمنشآت المتميزة في مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وهم؛ رواد الأعمال البارزين، المنشآت المتميزة والمتعاونة في مجالات توظيف وتأهيل المواطنين، وأصحاب المشروعات الصغيرة، المدراء المتميزين، الشخصيات الداعمة لذوي العزيمة، إلى جانب العاملين في الاقتصاد غير المنظم، وقطاعات النفط والغاز، الصناعات التحويلية، النقل والمواصلات والاتصالات، البنوك والمال والتأمين، المقاولات، التجارة، السياحة، والأنشطة الاجتماعية والأخرى.
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