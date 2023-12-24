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تحت رعاية جلالة الملك.. وزارة العمل تنظم حفل تكريم العمال المجدين الــ (38) الأربعاء المقبل

12/24/2023 9:11:29 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، تنظم وزارة العمل الحفل السنوي الـ (38) لتكريم العمال المجدين والمتفوقين والمنشآت المتميزة في القطاع الأهلي، وذلك في يوم الأربعاء المقبل، والذي يتزامن مع احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، لمقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية.
وبهذه المناسبة؛ أكد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، أن الرعاية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، لهذا الحفل السنوي، تعكس اهتمام جلالته بأبنائه العمال الذين يعملون بكل جد وتفان في مختلف مواقع الإنتاج بمنشآت القطاع الخاص، وتقديراً للمؤسسات الوطنية التي تساهم في مسيرة التنمية والنهضة الحضارية التي تشهدها المملكة في هذا العهد الزاهر، معرباً عن تهانيه الخالصة لجميع العاملين المجدين والمنشآت والشركات المتميزة ممن تم اختيارهم للتكريم هذا العام.
وتضم قائمة المكرمين الأفراد المتفوقين والمنشآت المتميزة في مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وهم؛ رواد الأعمال البارزين، المنشآت المتميزة والمتعاونة في مجالات توظيف وتأهيل المواطنين، وأصحاب المشروعات الصغيرة، المدراء المتميزين، الشخصيات الداعمة لذوي العزيمة، إلى جانب العاملين في الاقتصاد غير المنظم، وقطاعات النفط والغاز، الصناعات التحويلية، النقل والمواصلات والاتصالات، البنوك والمال والتأمين، المقاولات، التجارة، السياحة، والأنشطة الاجتماعية والأخرى.

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