وزير العمل يلتقي سفير الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) التقى جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل، اليوم الأحد، في مكتبه بالوزارة، إيريك جيرو تيلم سفير الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين، حيث تم بحث العلاقات الثنائية وسبل الارتقاء بها إلى مستويات متقدمة بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.
واستعرض حميدان ما حققته مملكة البحرين من منجزات تنموية على صعيد تنمية الموارد البشرية وتوفير البيئة الاستثمارية الواعدة وما تزخر به من تشريعات متطورة، منوهاً بجهود تعزيز التعاون في مختلف المجالات وخاصة المجالات الاستثمارية والعمالية.
من جانبه، أشاد إيريك جيرو تيلم سفير الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين بما وصلت إليه مملكة البحرين من تقدم ونمو على مختلف الأصعدة، وما تتمتع به من مكانة متميزة على الصعيد العمالي وتنمية الموارد البشرية، مؤكداً حرصه على مواصلة تعزيز العلاقات بمختلف المجالات بين البلدين الصديقين بما يحقق الأهداف المشتركة.
MENAFN24122023000055011008ID1107653236
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.