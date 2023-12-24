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وزير العمل يلتقي سفير الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين

12/24/2023 9:11:29 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) التقى جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل، اليوم الأحد، في مكتبه بالوزارة، إيريك جيرو تيلم سفير الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين، حيث تم بحث العلاقات الثنائية وسبل الارتقاء بها إلى مستويات متقدمة بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

واستعرض حميدان ما حققته مملكة البحرين من منجزات تنموية على صعيد تنمية الموارد البشرية وتوفير البيئة الاستثمارية الواعدة وما تزخر به من تشريعات متطورة، منوهاً بجهود تعزيز التعاون في مختلف المجالات وخاصة المجالات الاستثمارية والعمالية.

من جانبه، أشاد إيريك جيرو تيلم سفير الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين بما وصلت إليه مملكة البحرين من تقدم ونمو على مختلف الأصعدة، وما تتمتع به من مكانة متميزة على الصعيد العمالي وتنمية الموارد البشرية، مؤكداً حرصه على مواصلة تعزيز العلاقات بمختلف المجالات بين البلدين الصديقين بما يحقق الأهداف المشتركة.

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