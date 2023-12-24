بالرسم بالحرق الفنان التشكيلي أحمد الشاكري يوثق لوحات نوادر الإبل بمهرجان الملك عبدالعزيز

الرياض – أصداف نيوز:

جذب فن الرسم بالحرق على الخشب زوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثامنة، التي تقام تحت شعار“عز لأهلها” في الصياهد.

وقال الرسام أحمد الشاكري:“إن هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، ويشعر بالسعادة الكبيرة؛ نتيجة تفاعل الناس والزوار مع لوحاته”.

وأوضح أن هدفه من المشاركة تعريف الزوار بهذا النوع من الرسم الذي يعتمد على استخدام الخشب الطبيعي، لافتا إلى أن رسم اللوحة يستغرق 10 أيام بعدد 8 ساعات عمل يومية، حيث أنجز قرابة 600 لوحة خلال مسيرته الفنية.