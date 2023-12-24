بالرسم بالحرق الفنان التشكيلي أحمد الشاكري يوثق لوحات نوادر الإبل بمهرجان الملك عبدالعزيز

(MENAFN
- Asdaf News)
الرياض – أصداف نيوز:
جذب فن الرسم بالحرق على الخشب زوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثامنة، التي تقام تحت شعار“عز لأهلها” في الصياهد.
وقال الرسام أحمد الشاكري:“إن هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، ويشعر بالسعادة الكبيرة؛ نتيجة تفاعل الناس والزوار مع لوحاته”.
وأوضح أن هدفه من المشاركة تعريف الزوار بهذا النوع من الرسم الذي يعتمد على استخدام الخشب الطبيعي، لافتا إلى أن رسم اللوحة يستغرق 10 أيام بعدد 8 ساعات عمل يومية، حيث أنجز قرابة 600 لوحة خلال مسيرته الفنية.
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