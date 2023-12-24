إطلاق النسخة الثانية من مسابقة“ديزايناثون التصميم”

الرياض – أصداف نيوز:

أعلنت هيئة فنون العمارة والتصميم عن تنظيم مسابقة“ديزايناثون”، في نسختها الثانية خلال الفترة من 1 إلى 3 فبراير 2024 في الرياض، وهي مسابقة“هاكاثون”، ويهدف ديزايناثون التصميم إلى إيجاد حلول إبداعية مبتكرة لمختلف التحديات العالمية من خلال نهجي التصميم التشاركي والتفكير التصميمي.

وأعلنت الهيئة أن التسجيل سيكون متاحاً خلال الفترة من من تاريخ 22 ديسمبر 2023 ويستمر حتى تاريخ 14 يناير 2024 على الرابط الإلكتروني:

ويجمع“ديزايناثون” 500 مشارك مهتم؛ ليقوموا بدورهم بتشكيل فرق تعاونية للعمل على مشاركات تُسهم في إيجاد بيئة أفضل لتنمية المجتمع، على أن يقوم المشاركون باتباع نَهْجَي التصميم التشاركي، والتفكير التصميمي، كما ويركز على إيجاد حلول مبتكرة في مجالات مختلفة عبر ثلاثة مسارات رئيسية، وهي: رفاهية العيش، والتحول الحضري، والتصميم بإحسان.

وحُدِّدت هذه المسارات لتعميق الفهم حولها والتحديات المرتبطة بها، بالإضافة إلى تطبيق مفهوم التصميم التشاركي؛ وذلك عن طريق تنوع تخصصات أعضاء الفريق لتكون بخلفياتٍ تصميميةٍ على وجه الخصوص، ومجالات أخرى داعمة مثل التقنية، وعلم الاجتماع، والإحصاء، والطب، وغيرها من المجالات الأخرى , وكذلك تطبيق منهجية التفكير التصميمي في إيجاد الحلول، ويشرف على الفرق المشاركة مجموعةٌ من الخبراء المختصين في هذه المنهجية لدعمهم طوال فترة المسابقة.

ويأتي“ديزايناثون”، للتأكيد على أهمية وجود هاكاثون تصميمي، يُعزز مبدأ“التصميم أساس حل المشكلات” خصوصاً مع توظيف منهجية التصميم التشاركي، ومنهجية التفكير التصميمي. ومن المتوقع أن تكون مخرجات هذه العملية الإبداعية على طريقة أفكار تصميمية تتحول إلى منتجات، وخدمات، ومشاريع تطويرية، وحملات توعوية، وسياسات، وتطبيقات، وألعاب، وغيرها من المخرجات المبتكرة.–واس