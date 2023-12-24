جوشوا وباركر ينتصران على والين ووايلدر في نزالات“اليوم الحاسم”

الرياض – أصداف نيوز:

أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض أمس في منطقة Kingdom Arena نزال“اليوم الحاسم” الذي شهد عددًا من المنافسات أبرزها المواجهة التي فاز بها البريطاني انتوني جوشوا على السويدي أوتو والين، إضافة إلى اللقاء الكبير الآخر الذي فاز به النيوزيلندي جوزيف باركر بنظيره الأمريكي ديونتاي وايلدر.

وكان جوشوا قد واجه غريمه والين بمجموعة من اللكمات المتتابعة التي لم تمنح“والين” فرصة لإعادة توازنه، مما أدى إلى إنهاء الحكم المواجهة باعتبار أحد المنافسين غير قادر على مواجهة خصمه، ويطلق على هذا النوع من النزالات TKO.

وشهدت بقية نزالات اليوم الحاسم الذي تصدر الترند العالمي على منصة التواصل الاجتماعي X، فوز الملاكم الكوبي فرانك سانشيز على نظيره النيوزيلندي جونيورفا خلال الجولة السابعة؛ ليحقق بذلك 24 انتصارًا متتاليًا دون هزيمة، فيما استطاع الكرواتي فيليب هرغوفيتش التغلب على منافسه الأسترالي مارك دي موري في الجولة الأولى ليكمل سعيه في تأمين فرصة الفوز بلقب العالم في سنة 2024.

وفيما فاز الأسترالي جاي أوبياتا على منافسة البريطاني إليس زورو بلكمة قوية، استطاع أجيت كابايل مفاجأة الحاضرين عندما أوقف المرشح الأقوى في المنافسة آرسلانبيك مخمودوف في الجولة الرابعة بعد إمطاره بسلسلة من اللكمات القوية، في حين أبدى البريطاني دانييل دوبوا تفوقه على منافسه الأمريكي جاريل ميلر عندما فاز عليه في الجولة النهائية.

أما الملاكم الروسي ديمتري بيفول فقد حسم مواجهته مع البريطاني ليندون آرثر بلكمات متتالية ومتنوعة؛ ليسقطه أرضًا وسط هتافات المشجعين، وانتهى النزال بهيمنة تامة وأداء رائع من بيفول باتفاق الحكام الثلاثة للمباراة، وأضاف لقب IBO إلى لقبه العالمي للوزن الخفيف – الثقيل في رابطة الملاكمة العالمية.

ويستمر موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار Big Time، باستضافة الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة الحفلات الموسيقية والمهرجانات والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة، ويمكن حجز تذاكر فعاليات وتجارب الموسم عبر تطبيق webook من خلال الرابط: