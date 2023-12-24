جوشوا وباركر ينتصران على والين ووايلدر في نزالات“اليوم الحاسم”

(MENAFN
- Asdaf News)
الرياض – أصداف نيوز:
أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض أمس في منطقة Kingdom Arena نزال“اليوم الحاسم” الذي شهد عددًا من المنافسات أبرزها المواجهة التي فاز بها البريطاني انتوني جوشوا على السويدي أوتو والين، إضافة إلى اللقاء الكبير الآخر الذي فاز به النيوزيلندي جوزيف باركر بنظيره الأمريكي ديونتاي وايلدر.
وكان جوشوا قد واجه غريمه والين بمجموعة من اللكمات المتتابعة التي لم تمنح“والين” فرصة لإعادة توازنه، مما أدى إلى إنهاء الحكم المواجهة باعتبار أحد المنافسين غير قادر على مواجهة خصمه، ويطلق على هذا النوع من النزالات TKO.
وشهدت بقية نزالات اليوم الحاسم الذي تصدر الترند العالمي على منصة التواصل الاجتماعي X، فوز الملاكم الكوبي فرانك سانشيز على نظيره النيوزيلندي جونيورفا خلال الجولة السابعة؛ ليحقق بذلك 24 انتصارًا متتاليًا دون هزيمة، فيما استطاع الكرواتي فيليب هرغوفيتش التغلب على منافسه الأسترالي مارك دي موري في الجولة الأولى ليكمل سعيه في تأمين فرصة الفوز بلقب العالم في سنة 2024.
وفيما فاز الأسترالي جاي أوبياتا على منافسة البريطاني إليس زورو بلكمة قوية، استطاع أجيت كابايل مفاجأة الحاضرين عندما أوقف المرشح الأقوى في المنافسة آرسلانبيك مخمودوف في الجولة الرابعة بعد إمطاره بسلسلة من اللكمات القوية، في حين أبدى البريطاني دانييل دوبوا تفوقه على منافسه الأمريكي جاريل ميلر عندما فاز عليه في الجولة النهائية.
أما الملاكم الروسي ديمتري بيفول فقد حسم مواجهته مع البريطاني ليندون آرثر بلكمات متتالية ومتنوعة؛ ليسقطه أرضًا وسط هتافات المشجعين، وانتهى النزال بهيمنة تامة وأداء رائع من بيفول باتفاق الحكام الثلاثة للمباراة، وأضاف لقب IBO إلى لقبه العالمي للوزن الخفيف – الثقيل في رابطة الملاكمة العالمية.
ويستمر موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار Big Time، باستضافة الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة الحفلات الموسيقية والمهرجانات والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة، ويمكن حجز تذاكر فعاليات وتجارب الموسم عبر تطبيق webook من خلال الرابط:
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