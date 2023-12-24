stc توقع مذكرة تفاهم مع مركز صباح الأحمد للموهبة والابداع

(MENAFN
- Morimak) الكويت، 24 ديسمبر 2023:
أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، الشركة الرقمية الرائدة في مجال تمكين التحول الرقمي في الكويت، عن توقيع مذكرة تفاهم تحت مظلة "upgrade" التعليمية مع مركز صباح الأحمد للموهبة والابداع أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي KFAS ، بهدف إطلاق مجموعة متنوعة من الأنشطة التعليمية والترفيهية للأطفال والشباب في مجال التكنولوجية والابتكار خلال عام 2024.
وخلال حفل التوقيع، الذي أقيم في المقر الرئيسي لشركة stc بحضور مسؤولون تنفيذيون من stc و مركز صباح الأحمد للموهبة والابداع، أعربت stc عن تعزيز مساهمتها تجاه المجتمع وتفانيها في تمكين الجيل القادم من القادة في مجال العلوم والتكنولوجيا.
وأشارت stc إلى ان مذكرة التفاهم تتوافق مع الأهداف والركائز الأساسية لبرنامج المسؤولية المجتمعية ، كما تندرج هذه الحملة تحت مظلة "upgrade" التعليمية، والتي تم تصميمها لتعزيز بيئة التعليم والابتكار بين الشباب. فمن خلال البرامج الرائدة لمبادرة "upgrade" التعليمية، تساهم stc في تزويد الشباب بالفرص المناسبة لتوفير مستقبلًا مشرقاً تعود فيه جهودها بالنفع على الاقتصاد الكويتي ككل، وذلك من خلال دفع الابتكار، وتحفيز النمو، والأهم من ذلك، تمكين قادة المستقبل في البلاد من توجيه الكويت نحو نجاح وازدهار لا مثيل لهما.
وكجزء من هذا التعاون، ستستضيف stc و مركز صباح الأحمد للموهبة والابداع سلسلة من الفعاليات في جناح stc في ونتر وندرلاند الكويت. حيث ستقدم هذه الفعاليات مزيجًا من الأنشطة التعليمية والترفيهية التي تستهدف فئة الأطفال وجيل الشباب. وتشمل الفعاليات العديد من الأنشطة و التجارب العملية التي تهدف الى تعزيز بيئة الإبداع وحب العلوم والتكنولوجيا، بالاضافة الى رعاية مواهب الشباب الكويتي والاستثمار في المهارات الرقمية لدى الشباب، وغيرها من الأهداف المستدامة.
بالإضافة إلى ذلك، تخطط stc و مركز صباح الأحمد للموهبة والابداع لتنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة طوال عام 2024 ، بما يشمل الدورات التدريبية والبرمجة والمسابقات التكنولوجية، إلى جانب الأنشطة الترفيهية الأخرى. هذا وقد تم تصميم هذه المبادرات لتوفير الخبرة العملية وفرص التعلم في مجالات العلوم والتكنولوجيا، بما يتماشى مع التزام stc بالمسؤولية المجتمعية والمساهمة في تطوير التعليم.
وتعليقاً على هذه الشراكة، قالت دانة الجاسم، المدير العام لاتصالات الشركات في stc : " سعداء بتوقيع مذكرة التفاهم هذه مع مركز صباح الأحمد للموهبة والابداع، ونتطلع إلى تعاون مثمر يهدف إلى إلهام وتمكين جيل الشباب. لقد تم تصميم المبادرات التي سيتم إطلاقها في إطار البرنامج بهدف تزويد الشباب بالمهارات اللازمة لمواكبة العصر الرقمي. ونحن نعتقد أنه من خلال الاستثمار في هذه البرامج التعليمية والتنموية، فإننا لا نرعى المواهب فحسب، بل نساهم أيضًا في نمو مجتمعنا وتقدمه. وتتوافق مذكرة التفاهم هذه مع رؤية stc المتمثلة في قيادة الابتكار والتميز في مجال التكنولوجيا، مع التأكيد على دورنا كمحفز للتغيير الإيجابي في المجتمع".
وأضافت الجاسم: "كجزء من برنامجها المتنوع و المستدام للمسؤولية المجتمعية، استثمرت stc باستمرار في المبادرات التي تدعم مختلف شرائح المجتمع، والتي يركز بعضها على تثقيف و تمكين جيل الشباب. بالإضافة إلى التركيز على التعلم الأكاديمي، تمتد مبادرات stc لتشمل تعزيز المهارات العملية، والتدريب التكنولوجي، والاستعداد الوظيفي، مما يضمن أن الطلبة الموهوبين و المبدعين على اتم الاستعداد لتوظيف مهارتهم وإبداعاتهم في رحلتهم المهنية. ومن خلال تعزيز مثل هذه الفرص التعليمية، تساهم stc بشكل فعال في تطوير قوى عاملة تتمتع بالمعرفة والمهارة والديناميكية للمستقبل. ويعكس هذا النهج تفاني stc في تمكين المجتمع من خلال التعليم والمعرفة بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة من القطاعين العام والخاص. و ياتي التعاون مع مركز صباح الأحمد للموهبة والابداع إنطلاقا من ايماننا بأن مواردنا الغنية وقدراتنا التكنولوجية والرقمية في السوق الكويتي تتماشى مع الخبرات الابداعية و الفنية التي يمتلكها المركز لتحقيق الأهداف الرئيسية المشتركة لهذ التعاون و التي يركز على تنمية و تمكين الشباب في عدة مجالات."
ومن جهته، قال ندا الديحاني مدير عام مركز صباح الأحمد للموهبة والابداع: "يسعدنا أن نتشارك مع stc، التي تشاركنا رؤيتنا لتمكين الشباب. معًا، نهدف إلى إطلاق العنان لإمكانات العقول الشابة في الكويت، ورعاية مواهبهم وتوجيههم نحو مستقبل أكثر إشراقًا وغنيًا بالفرص والابتكار. سيكون تحالفنا مع stc بمثابة رحلة مشتركة نحو إشعال طموحات جيلنا الشاب. ونحن نهدف إلى تزويدهم بالموارد والفرص اللازمة للتفوق في مساعيهم. ويمثل هذا التعاون خطوة محورية في إنشاء نظام بيئي داعم يحفز عقول شبابنا على الاستكشاف والإبداع والابتكار في مختلف القطاعات التكنولوجية، وبالتالي تقديم مساهمات كبيرة لوطننا الحبيب".
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