مؤشرا بورصة البحرين العام والإسلامي يقفلان على ارتفاع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أقفل مؤشر البحرين العام اليوم، الأحد، عند مستوى 1.922.15 بارتفاع وقدره 4.23 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع الاتصالات وقطاع السلع الاستهلاكية الكمالية وقطاع المال وقطاع المواد الأساسية.
وأقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 730.98 بارتفاع وقدره 1.21 نقطة عن معدل أقفاله السابق.
وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم 446 ألف و326 سهم بقيمة إجمالية قدرها 170 ألف و617 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 33 صفقة.
وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 48.87 بالمئة من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.
MENAFN24122023000055011008ID1107653199
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.