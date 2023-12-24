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مؤشرا بورصة البحرين العام والإسلامي يقفلان على ارتفاع

12/24/2023 8:14:53 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقفل مؤشر البحرين العام اليوم، الأحد، عند مستوى 1.922.15 بارتفاع وقدره 4.23 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع الاتصالات وقطاع السلع الاستهلاكية الكمالية وقطاع المال وقطاع المواد الأساسية.

وأقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 730.98 بارتفاع وقدره 1.21 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم 446 ألف و326 سهم بقيمة إجمالية قدرها 170 ألف و617 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 33 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 48.87 بالمئة من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.

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