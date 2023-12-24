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مورينيو يشتبك مع نجم نابولي ويطالبه بالاحترام

12/24/2023 8:12:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تصاعدت حالة من التوتر خلال مباراة روما ونابولي، التي أقيمت مساء السبت على ملعب الأولمبيكو، في قمة لقاءات الجولة 17 من الدوري الإيطالي.
ونجح روما في خطف فوز مثير بهدفين دون مقابل، في مباراة شهدت العديد من الحالات الجدلية.
وبحسب موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن جوزيه مورينيو المدير الفني لروما، حصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 38 بعد انفعاله ضد خفيشا كفاراتسخيليا نجم نابولي على خط التماس.
وأضافت أن كفارا سقط على أرض الملعب بعد تدخل مع برايان كريستانتي لاعب خط وسط الجيالوروسي، وهو ما لم يعجب المدرب البرتغالي.
وشوهد مورينيو وهو يصرخ على كفاراتسخيليا قائلا: "كفى، كفى، احترام!"، في لقطة طالب فيها مدرب روما لاعب نابولي بعدم التحايل للحصول على أخطاء.
ووفقا للموقع استمر مورينيو في جداله مع خفيشا ووضع يديه حول وجه جناح نابولي وبدأ التحدث إليه.
وتابع أنه بعد فترة قليلة، أجرى مورينيو مناقشة مماثلة مع فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي، بعدما حاول الأخير الحصول على ركلة جزاء.

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