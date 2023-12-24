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أتلتيكو مدريد يهزم إشبيلية بعشرة لاعبين

12/24/2023 8:12:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حقق نادي أتلتيكو مدريد فوزا ثمينا على ضيفه إشبيلية بهدف وحيد، في المباراة التي جرت بينهما السبت، والمؤجلة من الجولة الرابعة للدوري الإسباني لكرة القدم.
ويدين أتلتيكو "الروخي بلانكوس" بالفضل في انتصاره للاعبه ماركوس لورنتي، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة الأولى من زمن الشوط الثاني للقاء.
وأكمل أتلتيكو مدريد المواجهة بعشرة لاعبين، بعد طرد مدافعه التركي كاجلار سويونكو، في الدقيقة 70 من عمر المباراة التي جرت على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو".
ورفع أتلتيكو مدريد رصيده بعد هذا الفوز إلى 38 نقطة، ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري "لا ليغا" متساويا بالنقاط مع برشلونة حامل اللقب.
في المقابل، توقف رصيد إشبيلية عند 16 نقطة، ويحتل المركز الخامس عشر على سلم الترتيب.

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