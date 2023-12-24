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صدمة.. اشتباه في إصابة مدافع اتحاد جدة بالرباط الصليبي

12/24/2023 8:12:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت تقارير إعلامية أن هناك اشتباها في إصابة مدافع جديد من اتحاد جدة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.
وخسر الاتحاد أمام الرائد بنتيجة 1-3 مساء أمس السبت في الجولة 18 من الدوري السعودي للمحترفين، في أول ظهور للفريق بعد توديع كأس العالم للأندية 2023 على يد الأهلي المصري بالنتيجة ذاتها.
ولم تتوقف خسارة الاتحاد في المباراة عند هذا الحد، وإنما خرج أحمد بامسعود، مدافع الفريق، مصابا في الدقيقة 87 من المباراة.
وذكرت قناة SSC السعودية أن هناك اشتباها في تعرض بامسعود لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى، بسبب الاحتكاك مع لاعب الرائد.
وأضافت القناة "كان هناك اعتراض كبير من دكة بدلاء الاتحاد، حيث يرى مسؤولو الفريق أن حكم الراية هو من تسبب في إصابة اللاعب بتأخره في الإعلان عن التسلل".
ومن المقرر أن يصدر الاتحاد بيانا رسميا حول إصابة بامسعود خلال الساعات القليلة المقبلة.
لكن المدافع سيكون على الأرجح خارج خيارات المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو في مباراة النصر، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، والمؤجلة من الجولة 17 للدوري، حيث انضم لقائمة طويلة من الغيابات.
وفي حال صحت أنباء إصابة بامسعود بالرباط الصليبي سيكون ثاني لاعب من الاتحاد يتعرض لهذا النوع من الإصابة هذا الموسم بعد أحمد شراحيلي، علما بأن أحمد حجازي تعرض للإصابة ذاتها نهاية الموسم الماضي.

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