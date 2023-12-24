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رصاصة ريال مدريد ترعب برشلونة

12/24/2023 8:12:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يتمتع ريال مدريد بميزة مهمة في الليجا على منافسيه، قد تمنحه الأفضلية في تصدر الترتيب عقب استئناف المباريات في عام 2024.
ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإنه بمجرد استئناف المعارك في نهاية كل أسبوع، سيعمل فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، تحت ضغط الدفاع عن الصدارة، وهو أمر اعتاد عليه الملكي كثيرا.
وسيكون لدى ريال مدريد، رصاصة لم يستخدمها في معركته للحفاظ على صدارة الليجا، وهي اللعب في قلعة سانتياجو برنابيو.
وأشارت إلى أن ريال مدريد في المباريات المتبقية من الليجا، سيكون محظوظا بمواجهة جيرونا وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو على البرنابيو.
وتعد الفرق السابقة، المنافسين الأساسيين لريال مدريد في الدوري الإسباني هذا الموسم.
ولعب ريال مدريد ضد الرباعي في الدور الأول على ملعبهم، ونجح في جمع 9 نقاط من أصل 12 نقطة، حيث خسر فقط أمام أتلتيكو مدريد.
ويلتقي الريال أولا ضد أتلتيكو مدريد في الجولة 23، وبعد ذلك مباشرة سيواجه جيرونا في الجولة 24، وأتلتيك بيلباو في الجولة 30، وأخيرا سيلعب الكلاسيكو في الجولة 32.

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