رصاصة ريال مدريد ترعب برشلونة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يتمتع ريال مدريد بميزة مهمة في الليجا على منافسيه، قد تمنحه الأفضلية في تصدر الترتيب عقب استئناف المباريات في عام 2024.
ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإنه بمجرد استئناف المعارك في نهاية كل أسبوع، سيعمل فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، تحت ضغط الدفاع عن الصدارة، وهو أمر اعتاد عليه الملكي كثيرا.
وسيكون لدى ريال مدريد، رصاصة لم يستخدمها في معركته للحفاظ على صدارة الليجا، وهي اللعب في قلعة سانتياجو برنابيو.
وأشارت إلى أن ريال مدريد في المباريات المتبقية من الليجا، سيكون محظوظا بمواجهة جيرونا وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو على البرنابيو.
وتعد الفرق السابقة، المنافسين الأساسيين لريال مدريد في الدوري الإسباني هذا الموسم.
ولعب ريال مدريد ضد الرباعي في الدور الأول على ملعبهم، ونجح في جمع 9 نقاط من أصل 12 نقطة، حيث خسر فقط أمام أتلتيكو مدريد.
ويلتقي الريال أولا ضد أتلتيكو مدريد في الجولة 23، وبعد ذلك مباشرة سيواجه جيرونا في الجولة 24، وأتلتيك بيلباو في الجولة 30، وأخيرا سيلعب الكلاسيكو في الجولة 32.
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