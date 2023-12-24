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ساليبا: بالطبع ليفربول يستحق ركلة جزاء

12/24/2023 8:12:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعترف ويليام ساليبا، مدافع آرسنال، أن ليفربول استحق الحصول على ركلة جزاء خلال مواجهة الفريقين، أمس السبت، في الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وانتهت المباراة بتعادل ليفربول وآرسنال 1-1 على ملعب "آنفيلد".
وطالب لاعبو ليفربول بالحصول على ركلة جزاء في الشوط الأول من المباراة، بداعي وجود لمسة يد على مارتن أوديجارد، نجم آرسنال.
لكن حكم المباراة سمح باستمرار اللعب، وكذلك لم يحصل على تنبيه من حكام تقنية الفيديو.
وسئل ساليبا، إذا كان يعتقد أنها ركلة جزاء، وأجاب في تصريحات أبرزتها شبكة "جول": "نعم بالطبع.. بالطبع كانت ركلة جزاء، لكنني لست الحكم وعلينا أن نقبل القرار".
ويحتل آرسنال صدارة الترتيب في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة، ويليه ليفربول في الوصافة بـ39 نقطة.

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