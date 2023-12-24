نيمار يعلق على حادث مأساوي في البرازيل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - هاجم نيمار نجم الهلال السعودي، والذي يتعافى من إصابة خطيرة في الركبة، كل من ينشرون الكراهية على الإنترنت، عند تعليقه على حادث مأساوي وقع في البرازيل.
وكتب نيمار على إنستجرام "إلى الكارهين، الذين ينشرون الكراهية، إلى أولئك الذين يعرفون كل شيء، أصحاب الحقيقة.. القديسون الصغار الذين لا يخطئون أبدا، تهانينا، لقد خلفتم ضحية أخرى".
وأشار نيمار إلى وفاة شابة تبلغ من العمر 22 عاما، بعدما انتشرت خدعة على الإنترنت تقول إنها العاشقة المزعومة للممثل الكوميدي البرازيلي ويندرسون نونيس.
وسجلت الشرطة المدنية، القضية، على أنها حالة انتحار محتملة.
وأكد نيمار أن المواقع الإلكترونية الخاصة بالنميمة، وكذلك "شبكات التلفزيون"، وبشكل عام "جميع وسائل الإعلام" يجب أن تتوخى الحذر الشديد فيما يتعلق بما تنشره.
وقال "خطاب احترام الآخر، غير موجود على الإنترنت".
وتابع "أنا حقا أكره كل هؤلاء الأشخاص الذين يختبئون خلف الملف الشخصي للتحدث بشكل مشين عن شخص آخر.. الرغبة في أن تكون أول من ينشر الأخبار العاجلة، يمكن أن تنهي حياة شخص ما. ليس الجميع أقوياء عقليا".
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