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نيمار يعلق على حادث مأساوي في البرازيل

12/24/2023 8:12:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - هاجم نيمار نجم الهلال السعودي، والذي يتعافى من إصابة خطيرة في الركبة، كل من ينشرون الكراهية على الإنترنت، عند تعليقه على حادث مأساوي وقع في البرازيل.

وكتب نيمار على إنستجرام "إلى الكارهين، الذين ينشرون الكراهية، إلى أولئك الذين يعرفون كل شيء، أصحاب الحقيقة.. القديسون الصغار الذين لا يخطئون أبدا، تهانينا، لقد خلفتم ضحية أخرى".
وأشار نيمار إلى وفاة شابة تبلغ من العمر 22 عاما، بعدما انتشرت خدعة على الإنترنت تقول إنها العاشقة المزعومة للممثل الكوميدي البرازيلي ويندرسون نونيس.
وسجلت الشرطة المدنية، القضية، على أنها حالة انتحار محتملة.
وأكد نيمار أن المواقع الإلكترونية الخاصة بالنميمة، وكذلك "شبكات التلفزيون"، وبشكل عام "جميع وسائل الإعلام" يجب أن تتوخى الحذر الشديد فيما يتعلق بما تنشره.
وقال "خطاب احترام الآخر، غير موجود على الإنترنت".
وتابع "أنا حقا أكره كل هؤلاء الأشخاص الذين يختبئون خلف الملف الشخصي للتحدث بشكل مشين عن شخص آخر.. الرغبة في أن تكون أول من ينشر الأخبار العاجلة، يمكن أن تنهي حياة شخص ما. ليس الجميع أقوياء عقليا".

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