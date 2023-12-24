جيش الاحتلال يصف نهاية الأسبوع الأخير بأنها الأقسى منذ بداية الحرب

جيش الاحتلال يصف نهاية الأسبوع الأخير بأنها الأقسى منذ بداية الحرب
التاريخ
12/24/2023 8:12:22 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن جيش الاحتلال وصفه نهاية الأسبوع الأخير بأنها الأقسى منذ بداية الحرب، بعد مقتل 14 من جنوده منذ أمس .
ونقلت القناة 12 عن وزير الاقتصاد الإسرائيلي قوله مسبقا "ليس مقبولا تعريض حياة جنودنا للخطر وإرسالهم إلى مبان دون قصفها".
وأضاف "الاستسلام للضغوط الخارجية حتى من أقرب الأصدقاء خطأ فادح ندفع ثمنه غاليا"
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