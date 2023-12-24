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مجمّع المناصير الصناعي يوقّع اتفاقية استراتيجية مع شركة ال سي جروب للتجارة العامة لتوزيع منتجاتها في الكويت

12/24/2023 8:12:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وقع مجمّع المناصير الصناعي - والتابع لمجموعة المناصير - مؤخراً اتفاقية تعاون مع شركة ال سي جروب للتجارة العامة وذلك لتكون الموزع المعتمد لمنتجات مجموعة المناصير لكيماويات البناء (MICSHIELD) في الكويت. وقد تم توقيع الاتفاقية بحضور كل من المهندس عبد الرحمن عبيد؛ نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المناصير والرئيس التنفيذي بالنيابة لمجمّع المناصير الصناعي، والسيد عبد الرحمن صالح الفضالة؛ المدير العام لشركة ال سي جروب للتجارة العامة في الكويت.
وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية ما بين الطرفين ضمن خطة التوسع الإقليمي لدى مجمّع المناصير الصناعي بهدف تعزيز دخول منتجاتها إلى أسواق جديدة هامة في المنطقة مثل سوق الكويت، من خلال التعاون مع شركة ال سي جروب للتجارة العامة والتي ستتولى توزيع منتجات مجموعة المناصير لكيماويات البناء (MICSHIELD) والمتخصصة بتوفير الحلول المتطورة لأعمال البناء والإنشاء وصناعة الخرسانة والاسمنت، والتي ستكون مصمّمة خصيصاً لتلبية حاجات شركات البناء والعقارات والمقاولات وشركات إدارة المشاريع في الكويت.
وتعليقاً على هذه الشراكة، قال المهندس عبد الرحمن عبيد، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المناصير والرئيس التنفيذي بالنيابة لمجمّع المناصير الصناعي: "نحن نعتز بهذا التعاون الاستراتيجي مع شركة ال سي جروب للتجارة العامة والتي نثق بخبرتها الطويلة في هذا المجال، وما هذا إلا دليل واضح على خطة توسعنا في المنطقة وقدرتنا على تعزيز توزيع المنتجات الكيماوية الخاصة بالبناء ودخول أسواق جديدة ذات إمكانات هائلة وفرص استراتيجية جديدة".
ومن الجدير بالذكر أن مجمّع المناصير الصناعي (الشركة الحديثة للإسمنت والتعدين سابقًا) وهي شركة تابعة لمجموعة المناصير تأسست عام 2008 و بدأت الإنتاج في عام 2011. ويقدم مجمّع المناصير الصناعي منتجات عالية الجودة بمختلف القطاعات التي يعمل بها والتي تتنوع ما بين حلول البناء، والإنشاءات الكيميائية، والمعادن الصناعية، وعلوم الحياة، حيث يقدم المجمّع أفضل منتجاته الصناعية والكيماوية لعملائه على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي. وتقوم أعمال المجمع على أسس وقيم هامة تأخذ بعين الاعتبار الصحة والسلامة، والبيئة والمجتمع، والابتكار، والنزاهة والاحترام، وهو حائز على شهادات الآيزو 9001 و 45001 و14001، كما يضم مجمّع المناصير الصناعي أكثر من 750 موظفاً وتبلغ مساحته نحو 44 كيلو متراً مربعاً.
وتعتبر مجموعة المناصير منذ إنشائها عام 1999 من الشركات الرائدة على مستوى الأردن والمنطقة في قطاعات الوقود، والتعدين ومواد البناء والسيارات وغيرها من القطاعات الحيوية. وتوفر المجموعة – بوصفها أكبر شركة خاصة في الأردن – فرص عمل للأردنيين والمقيمين، كما تقدّم منتجات عالية الجودة في كافة الصناعات، وتساهم في توفير بيئة ديناميكية في مجال الابتكار والاستدامة مما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الأردن. كما تلعب مجموعة المناصير دوراً هاماً في المسؤولية الاجتماعية من خلال العديد من المبادرات المجتمعية عدا عن الممارسات الصديقة للبيئة حيث فاز مصنع الكيماويات التابع لمجمّع المناصير الصناعي على جائزة المصنع الأخضر من غرفة صناعة الأردن للدورة 2023-2022. وقد تم تصنيف مجموعة المناصير ضمن قائمة "أقوى 100 شركة عائلية عربية" لعام 2023 بحسب فوربس العالمية وللعام الثاني على التوالي، كما حازت المجموعة - مُمَثَّلة بمجمّع المناصير الصناعي- على الجولة الثانية من جائزة الجودة العربية في عام 2023، لتكون بذلك أول شركة أردنية تحصل على هذه الشهادة تقديرًا لأدائها المتميز.




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