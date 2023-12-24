الاحتلال يصيب شابا بالرصاص قرب قرية البرج جنوب الخليل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري-
أصيب، اليوم الأحد، شاب من بلدة الظاهرية جنوب الخليل، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت مصادر أمنية لمراسل "وفا " بأن قوات الاحتلال، أطلقت الرصاص الحي على شاب (21 عاما)، أثناء تواجده بمحاذاة جدار الفصل العنصري المقام على أراضي المواطنين في قرية البرج جنوب الخليل، ما أدى إلى إصابته بجروح.
وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال احتجزت الشاب المصاب قبل ان تقوم بتسليمه إلى طواقم الهلال الاحمر الفلسطيني.
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