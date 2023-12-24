الاحتلال يصيب شابا بالرصاص قرب قرية البرج جنوب الخليل

MENAFN - Al Wakeel News)أصيب، اليوم الأحد، شاب من بلدة الظاهرية جنوب الخليل، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت مصادر أمنية لمراسل "وفا " بأن قوات الاحتلال، أطلقت الرصاص الحي على شاب (21 عاما)، أثناء تواجده بمحاذاة جدار الفصل العنصري المقام على أراضي المواطنين في قرية البرج جنوب الخليل، ما أدى إلى إصابته بجروح.



وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال احتجزت الشاب المصاب قبل ان تقوم بتسليمه إلى طواقم الهلال الاحمر الفلسطيني.

