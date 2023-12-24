انخفاض العجز التجاري للمملكة بنسبة 9% خلال 10 أشهر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انخفض العجز في الميزان التجاري للمملكة منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية تشرين الأول الماضي، بنسبة 9 بالمئة، ليصل إلى 8.142 مليار دينار، مقارنة بـ 8.948 مليار للفترة المقابلة من العام الماضي.



وأظهر التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية، اليوم الأحد، انخفاضا في قيمة الصادرات الكلية لنهاية تشرين الأول الماضي بنسبة 2.4 بالمئة، وصولا إلى 7.464 مليار دينار، مقارنة بـ 7.646 مليار للفترة نفسها من العام الماضي.



وانخفضت قيمة الصادرات الوطنية لنهاية تشرين الأول الماضي من هذا العام بنسبة 2.1 بالمئة، لتبلغ 6.910 مليار، مقارنة بـ 7.056 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.



وفي المقابل، انخفضت قيمة مستوردات المملكة منذ بداية العام الحالي لنهاية تشرين الأول الماضي بوتيرة متسارعة، بنسبة 6.0 بالمئة، لتصل إلى 15.606 مليار، مقارنة بـ 16.594 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي.



فيما بلغت قيمة المعاد تصديره 554 مليون دينار، حتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي للعام الحالي، بانخفاض نسبته 6.1 بالمئة، مقارنة مع 590 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي.



وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 48 بالمئة، منذ بداية العام الحالي لنهاية تشرين الأول الماضي، مقارنة بنسبة 46 بالمئة، خلال نفس الفترة من العام الماضي.



أما على صعيد التجارة الشهرية، بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال تشرين الأول الماضي، 700 مليون دينار، بانخفاض نسبته 1.8 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.



وبلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال تشرين الأول الماضي 638 مليون دينار، بانخفاض نسبته 2.4 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.



وبلغت قيمة المعاد تصديره 62 مليون دينار، خلال تشرين الأول الماضي، بانخفاض نسبته 5.1 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.



اما المستوردات، فبلغت قيمتها 1.764 مليار دينار خلال تشرين الأول الماضي، بانخفاض نسبته 3.5 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.



وبحسب التقرير، انخفض العجز في الميزان التجاري خلال تشرين الأول الماضي بنسبة 7.4 بالمئة، ليبلغ 1.064 مليار دينار، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.



وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات خلال تشرين الأول الماضي 40 بالمئة، مقارنة بنسبة 42 بالمئة، خلال نفس الشهر من العام الماضي.