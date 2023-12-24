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عاجل سامح الناصر رئيسا لهيئة الخدمة والإدارة العامة

12/24/2023 8:12:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بناءً على توصية اللَّجنة التَّوجيهيَّة المعنيَّة بالإشراف على تنفيذ مضمون قرار مجلس الوزراء المتعلِّق بمكوِّن الموارد البشرية ضمن خارطة طريق تحديث القطاع العام، وبعد تقييم المرشَّحين لشغل المواقع القياديَّة في هيئة الخدمة والإدارة العامَّة، قرَّر مجلس الوزراء تعيين سامح قاسم النَّاصر رئيساً للهيئة.


كما قرَّر المجلس تعيين الدكتور بندر كريم أبو تايه مديراً تنفيذيَّاً لإدارة تطوير السِّياسات والمعايير، وياسر أحمد النّسور مديراً تنفيذيَّاً لإدارة الدَّعم الفنِّي والاستشاري، ومبارك عبد الرَّحيم الخلايلة مديراً تنفيذيَّاً لإدارة تقييم الكفايات الوظيفيَّة، وشروق محمَّد عبدالغني مديراً تنفيذيَّاً لإدارة الرَّقابة والامتثال.


ويأتي القرار استنادا لأحكام المادَّة (6) من نظام هيئة الخدمة والإدارة العامَّة رقم (80) لسنة 2023م.

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