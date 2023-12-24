تطبيق ثريدز الأكثر شعبية على 'آبل'

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصبح تطبيق ثريدز هذا الأسبوع هو التطبيق الأكثر شعبية في متجر تطبيقات آبل في الولايات المتحدة، مما يدل على أن منافس منصة إكس يكتسب قوة جذب، في أعقاب استحواذ إيلون ماسك على تويتر.وتم إطلاق تطبيق ثريدز، وهو عبارة عن منصة وسائط اجتماعية تعتمد على النصوص من ميتا، وتعمل بشكل مناسب لمنصة إكس قبل 6 أشهر. وبعد الارتفاع الفوري في الشعبية، والذي شهد تحطيم ثريدز للرقم القياسي لتطبيق يصل إلى 150 مليون عملية تنزيل، انخفض الاستخدام لأن التطبيق كان يفتقر إلى الميزات وكان مجرداً نسبياً.



وعلى مدار الأسابيع التالية، قام فريق صغير مكون من 15 مهندساً ببناء التطبيق على خلفية تقنية إنستغرام بتعديل النظام وإضافته إلى النظام الأساسي. ثم أطلق ثريدز إصداراً على الويب، وفي 14 ديسمبر (كانون الأول)، انفتح أمام مستخدمي الاتحاد الأوروبي.



ويبدو أن هذه الخطوة دفعت ثريدز هذا الأسبوع إلى المركز الأول في متجر تطبيقات آبل، وعلى الرغم من أن ثريدز تم تصنيفه ضمن المراكز الخمسة الأولى في الأسابيع الأخيرة، إلا أنه انتقل إلى المركز الثاني بعد انفتاحه على الاتحاد الأوروبي، وانتقل يوم الأربعاء إلى المركز الأول، وظل هناك منذ ذلك الحين.



وعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية، زاد عدد مستخدمي ثريدز بشكل مطرد. ونما عدد المستخدمين النشطين يومياً بنسبة 17% ليصل إلى أقل بقليل من 35 مليون شخص، وارتفع عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة 27% ليصل إلى أقل بقليل من 140 مليون شخص، وفقاً لبيانات Apptopia وتظهر البيانات أن إجمالي التنزيلات منذ الإطلاق بلغ 445 مليون .

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