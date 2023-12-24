Sunday, 24 December 2023 05:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تطبيق ثريدز الأكثر شعبية على 'آبل'

12/24/2023 8:12:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصبح تطبيق ثريدز هذا الأسبوع هو التطبيق الأكثر شعبية في متجر تطبيقات آبل في الولايات المتحدة، مما يدل على أن منافس منصة إكس يكتسب قوة جذب، في أعقاب استحواذ إيلون ماسك على تويتر.
وتم إطلاق تطبيق ثريدز، وهو عبارة عن منصة وسائط اجتماعية تعتمد على النصوص من ميتا، وتعمل بشكل مناسب لمنصة إكس قبل 6 أشهر. وبعد الارتفاع الفوري في الشعبية، والذي شهد تحطيم ثريدز للرقم القياسي لتطبيق يصل إلى 150 مليون عملية تنزيل، انخفض الاستخدام لأن التطبيق كان يفتقر إلى الميزات وكان مجرداً نسبياً.


وعلى مدار الأسابيع التالية، قام فريق صغير مكون من 15 مهندساً ببناء التطبيق على خلفية تقنية إنستغرام بتعديل النظام وإضافته إلى النظام الأساسي. ثم أطلق ثريدز إصداراً على الويب، وفي 14 ديسمبر (كانون الأول)، انفتح أمام مستخدمي الاتحاد الأوروبي.


ويبدو أن هذه الخطوة دفعت ثريدز هذا الأسبوع إلى المركز الأول في متجر تطبيقات آبل، وعلى الرغم من أن ثريدز تم تصنيفه ضمن المراكز الخمسة الأولى في الأسابيع الأخيرة، إلا أنه انتقل إلى المركز الثاني بعد انفتاحه على الاتحاد الأوروبي، وانتقل يوم الأربعاء إلى المركز الأول، وظل هناك منذ ذلك الحين.


وعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية، زاد عدد مستخدمي ثريدز بشكل مطرد. ونما عدد المستخدمين النشطين يومياً بنسبة 17% ليصل إلى أقل بقليل من 35 مليون شخص، وارتفع عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة 27% ليصل إلى أقل بقليل من 140 مليون شخص، وفقاً لبيانات Apptopia وتظهر البيانات أن إجمالي التنزيلات منذ الإطلاق بلغ 445 مليون .

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


MENAFN24122023000208011052ID1107653185

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث