الاحتلال يصدر قرارًا بوضع اليد على أراضِ لأغراض عسكرية شمال سلفيت

MENAFN - Palestine News Network ) سلفيت/PNN- أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قرارا بوضع اليد والاستيلاء على أراض في بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت.

وقال الناشط ضد الاستيطان نظمي سلمان، إن سلطات الاحتلال أصدرت قرارا بوضع اليد على أراض بمساحة 31.886 دونمًا بالمنطقة الجنوبية من البلدة وتعرف بأحواض" البريج، وخلة حديده" لأغراض عسكرية بحسب القرار.

وأشار سلمان إلى أن فترة الإعتراض كما جاء بالقرار لمدة 24 يومًا، مضيفا أن المنطقة محاذية لمستوطنه "رفافا" المقامه على أراضي بلدتي ديراستيا وحارس، حيث أقيمت عام 1991.

وأضاف سلمان، أن

المنطقة تشهد عمليات توسع على مدار السنوات وبناء الوحدات السكنية على حساب أراضي المواطنين، مشيرا إلى أن

تصاعد قرارات الاستيلاء على الأراضي تتزامن مع الحرب على غزة وانشغال العالم بمتابعة العدوان على الشعب الفلسطيني.







