الاحتلال يصدر قرارًا بوضع اليد على أراضِ لأغراض عسكرية شمال سلفيت

(MENAFN
- Palestine News Network )
سلفيت/PNN- أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قرارا بوضع اليد والاستيلاء على أراض في بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت.
وقال الناشط ضد الاستيطان نظمي سلمان، إن سلطات الاحتلال أصدرت قرارا بوضع اليد على أراض بمساحة 31.886 دونمًا بالمنطقة الجنوبية من البلدة وتعرف بأحواض" البريج، وخلة حديده" لأغراض عسكرية بحسب القرار.
وأشار سلمان إلى أن فترة الإعتراض كما جاء بالقرار لمدة 24 يومًا، مضيفا أن المنطقة محاذية لمستوطنه "رفافا" المقامه على أراضي بلدتي ديراستيا وحارس، حيث أقيمت عام 1991.
وأضاف سلمان، أن
المنطقة تشهد عمليات توسع على مدار السنوات وبناء الوحدات السكنية على حساب أراضي المواطنين، مشيرا إلى أن
تصاعد قرارات الاستيلاء على الأراضي تتزامن مع الحرب على غزة وانشغال العالم بمتابعة العدوان على الشعب الفلسطيني.
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