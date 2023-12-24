وزير الخارجية يستقبل سفير المملكة العربية السعودية بمناسبة انتهاء فترة عمله في البحرين

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- Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في مقر الوزارة اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود، سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله في المملكة.
وخلال اللقاء، أكد وزير الخارجية على تميز العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وما وصلت إليه من تطورٍ ونماءٍ في كافة المجالات، مثمنًا الجهود الطيبة التي بذلها صاحب السمو الملكي سفير المملكة في تعزيز علاقات التعاون الثنائي والمضي بها لآفاق أرحب خدمةً للمصالح المتبادلة، متمنيًا لسموه دوام التوفيق والنجاح في مهامه الدبلوماسية.
من جانبه، أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود عن تقديره لما لقيه من دعم من كافة مسؤولي المملكة خلال فترة عمله، مما أسهم في الدفع بالعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين نحو آفاق أوسع، متمنيًا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.
حضر اللقاء، الأستاذ صالح بن فلاح العتيبي، نائب سمو السفير، والسفير طلال عبدالسلام الأنصاري، مدير عام شؤون وزارة الخارجية، والسفير عبد العزيز محمد العيد، رئيس قطاع شؤون مجلس التعاون بوزارة الخارجية، والسفير صلاح محمد شهاب، رئيس قطاع المراسم بالوزارة.
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