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وزير الخارجية يستقبل سفير المملكة العربية السعودية بمناسبة انتهاء فترة عمله في البحرين

12/24/2023 8:06:45 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في مقر الوزارة اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود، سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله في المملكة.

وخلال اللقاء، أكد وزير الخارجية على تميز العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وما وصلت إليه من تطورٍ ونماءٍ في كافة المجالات، مثمنًا الجهود الطيبة التي بذلها صاحب السمو الملكي سفير المملكة في تعزيز علاقات التعاون الثنائي والمضي بها لآفاق أرحب خدمةً للمصالح المتبادلة، متمنيًا لسموه دوام التوفيق والنجاح في مهامه الدبلوماسية.

من جانبه، أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود عن تقديره لما لقيه من دعم من كافة مسؤولي المملكة خلال فترة عمله، مما أسهم في الدفع بالعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين نحو آفاق أوسع، متمنيًا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.

حضر اللقاء، الأستاذ صالح بن فلاح العتيبي، نائب سمو السفير، والسفير طلال عبدالسلام الأنصاري، مدير عام شؤون وزارة الخارجية، والسفير عبد العزيز محمد العيد، رئيس قطاع شؤون مجلس التعاون بوزارة الخارجية، والسفير صلاح محمد شهاب، رئيس قطاع المراسم بالوزارة.

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