سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية يشارك في الاجتماع الثالث للمجلس الوطني الأمريكي للفضاء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) شارك الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، في الاجتماع الثالث للمجلس الوطني الأمريكي للفضاء الذي تم عقده برئاسة كامالا ديفي هاريس، نائب الرئيس الأمريكي، في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وقد تمحور الاجتماع حول تعزيز ائتلاف اتفاقات أرتميس الذي يدعم التعاون الفضائي السلمي بين الدول الـ 33 الأعضاء والتحالفات الدولية، واستعرض الإمكانات والتوسعات الكثيرة للفضاء، وتطرق للأزمة المناخية وضرورة وضع قواعد ومعايير دولية جديدة، والنهوض باستكشاف الإنسان للفضاء.
وتطرق السفير خلال الاجتماع لإنجازات مملكة البحرين الخاصة بشؤون الفضاء بما يتماشى مع رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المُعظم، حفظه الله ورعاه، ومنها توقيع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ، على اتفاقيات أرتميس "Artemis" في عام 2022، مسلطًا الضوء على أهمية التعاون العالمي والمزايا المرتبطة باستكشاف الفضاء.
هذا وتوفر اتفاقية أرتميس بالشراكة مع الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء فرص تعاونية بين الدول الأعضاء عبر وضع مبادئ منهجية واضحة تهدف إلى دعم الازدهار والتقدم.
حضر الاجتماع، ممثلون عن الدول الأعضاء الـ 33 الموقعة على اتفاقات أرتميس.
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