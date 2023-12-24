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سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية يشارك في الاجتماع الثالث للمجلس الوطني الأمريكي للفضاء

12/24/2023 8:06:45 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، في الاجتماع الثالث للمجلس الوطني الأمريكي للفضاء الذي تم عقده برئاسة كامالا ديفي هاريس، نائب الرئيس الأمريكي، في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقد تمحور الاجتماع حول تعزيز ائتلاف اتفاقات أرتميس الذي يدعم التعاون الفضائي السلمي بين الدول الـ 33 الأعضاء والتحالفات الدولية، واستعرض الإمكانات والتوسعات الكثيرة للفضاء، وتطرق للأزمة المناخية وضرورة وضع قواعد ومعايير دولية جديدة، والنهوض باستكشاف الإنسان للفضاء.

وتطرق السفير خلال الاجتماع لإنجازات مملكة البحرين الخاصة بشؤون الفضاء بما يتماشى مع رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المُعظم، حفظه الله ورعاه، ومنها توقيع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ، على اتفاقيات أرتميس "Artemis" في عام 2022، مسلطًا الضوء على أهمية التعاون العالمي والمزايا المرتبطة باستكشاف الفضاء.

هذا وتوفر اتفاقية أرتميس بالشراكة مع الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء فرص تعاونية بين الدول الأعضاء عبر وضع مبادئ منهجية واضحة تهدف إلى دعم الازدهار والتقدم.

حضر الاجتماع، ممثلون عن الدول الأعضاء الـ 33 الموقعة على اتفاقات أرتميس.

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