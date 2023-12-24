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سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارًا بتعيينات في وزارة الداخلية

12/24/2023 8:06:44 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، قرار رقم (115) لسنة 2023 بتعيينات في وزارة الداخلية، وذلك بناءً على عرض وزير الداخلية، جاء فيه:

المادة الأولى
يُعيَّن التالية أسماؤهم مدراء في وزارة الداخلية:
1- المقدم عبدالله محمد عبدالله بودواس.
2- المقدم عبدالله حمد نجم النجم.
3- المقدم سلطان حسين سلطان الغانم.
4- المقدم جاسم أحمد جاسم الماجد.
5- المقدم فريدة خميس علي عبدالله.
6- المقدم خالد صلاح الدين محمد نور.
7- الرائد علي يوسف علي اليعقوب.
8- الرائد ركن مروة محمد محمد القلاف.
9- الرائد هند أحمد حسن الذوادي.
10- الرائد فاطمة علي راشد الزعبي.
11- الرائد خالد مبارك عبدالله بوقيس.
12- الرائد ركن محمد يوسف أحمد أبوالفتح.
13- الرائد مصعب علي مال الله الخالدي.
14- الرائد حمد صباح جبر سوار.
15- الرائد راشد زهير راشد العبسي.
16- الرائد ركن حياة عبدالمجيد أحمد حسن.

المادة الثانية
يتولى وزير الداخلية تسكين المدراء المذكورين في المادة الأولى من هذا القرار في إحدى الإدارات الشاغرة بوزارة الداخلية وِفْق مهام ومسئوليات كل إدارة، والاشتراطات اللازمة فيمن يشغلها، وبمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم.

المادة الثالثة

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

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