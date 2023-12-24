Sunday, 24 December 2023 05:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارًا بتعيين مديرٍ لإدارة الشئون الصحية والاجتماعية في وزارة الداخلية

12/24/2023 8:06:43 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، قرار رقم (116) لسنة 2023، بتعيينات في وزارة الداخلية، وذلك بناءً على عرض وزير الداخلية، جاء فيه:

المادة الأولى
تُعيَّن لطيفة محمد الجامع مديراً لإدارة الشئون الصحية والاجتماعية في وزارة الداخلية.

المادة الثانية
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

MENAFN24122023000055011008ID1107653164

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث