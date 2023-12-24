سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارًا بتعيين مديرٍ لإدارة الشئون الصحية والاجتماعية في وزارة الداخلية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، قرار رقم (116) لسنة 2023، بتعيينات في وزارة الداخلية، وذلك بناءً على عرض وزير الداخلية، جاء فيه:
المادة الأولى
تُعيَّن لطيفة محمد الجامع مديراً لإدارة الشئون الصحية والاجتماعية في وزارة الداخلية.
المادة الثانية
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
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