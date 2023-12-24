بيراميدز يشيد بالاستقبال الإماراتي قبل خوض كأس السوبر المصري



أبدى هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، سعادته البالغة بالتواجد في الإمارات لخوض السوبر المصري التي تنطلق مبارياته غداً الإثنين بملعب محمد بن زايد .

وأشاد هاني سعيد اليوم الأحد، بالاستقبال والحفاوة البالغة من المسؤولين في الإمارات ومجلس أبوظبي الرياضي، وتوفير كل شيء خاص بالبعثة، مع تسهيل كافة متطلبات البعثة وتوفيرها بالصورة المطلوبة.

وقال سعيد، بحسب المركز الإعلامي لبيراميدز، ان جميع أفراد البعثة يشعرون أنهم في وطنهم الثاني بالإمارات في ظل الدعم غير المحدود للفريق ولاعبيه، وكذلك الشارع في الإمارات يدعم الفريق وهناك مساندة كبيرة من أجل الفوز بلقب كأس السوبر المصري، والفريق يشعر بمدى المسؤولية الملقاة على عاتقه من أجل تحقيق هذا الهدف.

وأضاف أن اللاعبين تعاهدوا على الفوز بلقب السوبر ولن يخذلوا الجماهير التي تساندهم وتقف إلى جانبهم وهدفهم هو الفوز بأولى البطولات، ولكن التركيز حاليا منصب على الفوز بأولى المباريات أمام فيوتشر، موضحا أنه فريق قوي ومواجهته دائما تكون قوية ولكن بيراميدز يركز بشدة من أجل الفوز لأنها المواجهة الأهم حاليا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز