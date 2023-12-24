إسرائيل تقصف شمال غزة وتعلن تكبد خسائر عسكرية جديدة

أكد سكان ووسائل إعلام فلسطينية أن إسرائيل قصفت جباليا ومحيطها في شمال قطاع غزة خلال الليل ودارت اشتباكات ومعارك حتى صباح اليوم الأحد كما أعلن الجيش الإسرائيلي زيادة عدد القتلى في صفوفه في اشتباكات مع حركة (حماس).

وتقول إسرائيل إنها حققت سيطرة عملياتية شبه كاملة على شمال قطاع غزة وتستعد لتوسيع الهجوم البري ليشمل مناطق أخرى، لكن سكان جباليا أفادوا باستمرار الضربات الجوية والقصف من دبابات إسرائيلية قالوا إنها توغلت أكثر داخل المدينة أمس السبت. وبدا أن الجيش الإسرائيلي يواجه مقاومة شرسة.

وأعلن اليوم الأحد أن ثمانية من جنوده قتلوا في القطاع بما رفع العدد المعلن للقتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي إلى 154 منذ بدء الاجتياح البري ردا على هجوم مسلحي حماس في السابع من أكتوبر على إسرائيل التي تقول إنه أدى لمقتل 1200 واحتجاز 240.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقشا الحملة العسكرية الإسرائيلية.

وأضاف البيت الأبيض في بيان أن بايدن "أكد على الحاجة الملحة لحماية المدنيين بما يشمل من يدعمون عملية المساعدة الإنسانية وأهمية السماح للمدنيين بالتنقل بأمان للابتعاد عن مناطق المعارك الجارية".

وذكر بيان البيت الأبيض "الزعيمان ناقشا أهمية تأمين إطلاق سراح كل الرهائن الباقين".

ورفض نتنياهو اليوم الأحد تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة أقنعت إسرائيل بعدم توسيع عملياتها العسكرية.

وقال نتنياهو خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم الأحد "إسرائيل دولة ذات سيادة. قراراتنا العسكرية تُبنى وفقا لحساباتنا الخاصة".

وتواصل الولايات المتحدة حليفة إسرائيل الرئيسية دعمها لها في الوقت الذي تعبر فيه عن القلق إزاء تزايد عدد القتلى وتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

ويقول مسؤولون أمريكيون إنهم يريدون ويتوقعون من إسرائيل أن تحول عملياتها العسكرية في قطاع غزة قريبا إلى مرحلة أقل كثافة يمكن خلالها تنفيذ المزيد من العمليات محددة الهدف التي تركز على قيادات حماس وبنيتها التحتية.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أمس السبت أن عدد القتلى ارتفع إلى 20258، ويُعتقد بأن آلاف الجثث الأخرى لا تزال تحت الأنقاض. وأدى الصراع إلى نزوح معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة تقريبا.

تأمر إسرائيل السكان بمغادرة المناطق الشمالية من قطاع غزة، لكن قواتها تقصف أيضا أهدافا في الأجزاء الوسطى والجنوبية من القطاع الساحلي الصغير.

وفي رفح على الحدود الجنوبية للقطاع مع مصر قال مسعفون فلسطينيون إن ضربة جوية إسرائيلية على منزل قتلت شخصين.

وقال زياد، وهو مسعف وأب لستة أطفال، لرويترز عبر الهاتف "يطلبون من الناس التوجه إلى دير البلح (وسط غزة) حيث يقصفون ليل نهار".

وقال رمزي العايدي وهو من سكان غزة وحاصل على دكتوراه في القانون "هؤلاء أشخاص يعني الأصل بأن يكونوا آمنين في بيوتهم ومحميين بموجب القانون، لكن... القانون الدولي سقط... لو كانت إسرائيل هي من تقع مكان الفلسطينيين لقامت الدنيا ولم تقعد".

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها دمرت خمس دبابات إسرائيلية في محيط جباليا ما أدى إلى سقوط أفراد طواقمها بين قتيل ومصاب بعد إعادة استخدام صاروخين غير منفجرين أطلقتهما إسرائيل في وقت سابق. ولم تتمكن رويترز من التحقق من ذلك بشكل مستقل.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق طلقات خادعة في منطقة عيسى بمدينة غزة لاستدراج عشرات المسلحين إلى مبنى كان بمثابة مقر لحركة حماس في شمال القطاع.





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