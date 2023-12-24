رئيس الوزراء الإسرائيلي: هذه الحرب تكلفنا باهظاً

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم الأحد أن تكلفة الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي "باهظة"، بعد مقتل 14 جنديا منذ الجمعة.

وقال نتانياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة "ندفع ثمنا باهظا للغاية في الحرب لكن ليس أمامنا خيار سوى مواصلة القتال".





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