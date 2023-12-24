رئيس الوزراء الإسرائيلي: هذه الحرب تكلفنا باهظاً

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم الأحد أن تكلفة الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي "باهظة"، بعد مقتل 14 جنديا منذ الجمعة.
وقال نتانياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة "ندفع ثمنا باهظا للغاية في الحرب لكن ليس أمامنا خيار سوى مواصلة القتال".
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