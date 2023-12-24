الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 14 جندياً في غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد أسماء تسعة جنود قتلوا في معارك في قطاع غزة، مما يرفع عدد الجنود، الذين قتلوا أمس السبت إلى 14، فيما يكثف الجيش هجومه ضد حركة "حماس".
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأحد عن الجيش القول إن حصيلة القتلى في صفوف الجيش، منذ بدء الهجوم البري في القطاع، بلغت 153.
وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء أمس السبت أنه وسع عملياته البرية في قطاع
غزة.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاجاري إن القوات تشارك في معارك معقدة، في مناطق مكتظة بالسكان، وأنها تتقدم نحو معاقل أخرى لحركة حماس".
وأضاف المتحدث أن القوات البرية الإسرائيلية دمرت حتى الآن أو صادرت حوالي 30 ألف عبوة ناسفة، بما في ذلك صواريخ مضادة للدبابات، وصواريخ أخرى، كانت بحوزة حماس.
كما أعلن الجيش أمس السبت، أن العشرات من مقاتلي حركة حماس قتلوا بعد شن هجوم جوي على مبنى كانوا يحتمون به في قطاع غزة.
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