شرطة أبوظبي تقرر منع سير حافلات نقل العمال في شارع الشيخ زايد بن سلطان

(MENAFN
- Al-Bayan)
قررت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز النقل المتكامل منع سير حافلات نقل العمال سعة 26 راكبا فما فوق في شارع الشيخ زايد بن سلطان من جسر الشيخ زايد إلى نفق الشيخ زايد "شارع القرم سابقاً" بالاتجاهين في إطار الجهود الهادفة لتوفير انسيابية سير الحركة المرورية والحد من الحوادث.
ودعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي السائقين إلى استخدام الطرق البديلة والالتزام بأنظمة السير والمرور مؤكدة تشديد الرقابة على الطرق وتطبيق المخالفات على حافلات نقل العمال غير الملتزمة ورصدهم من خلال الأنظمة الذكية.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN24122023000110011019ID1107653141
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.