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شرطة أبوظبي تقرر منع سير حافلات نقل العمال في شارع الشيخ زايد بن سلطان

12/24/2023 8:00:49 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قررت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز النقل المتكامل منع سير حافلات نقل العمال سعة 26 راكبا فما فوق في شارع الشيخ زايد بن سلطان من جسر الشيخ زايد إلى نفق الشيخ زايد "شارع القرم سابقاً" بالاتجاهين في إطار الجهود الهادفة لتوفير انسيابية سير الحركة المرورية والحد من الحوادث.

ودعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي السائقين إلى استخدام الطرق البديلة والالتزام بأنظمة السير والمرور مؤكدة تشديد الرقابة على الطرق وتطبيق المخالفات على حافلات نقل العمال غير الملتزمة ورصدهم من خلال الأنظمة الذكية.

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