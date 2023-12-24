حفل «العشاء الأخير» لشركة طيران فرنسية يصيب 700 موظف بالتسمم



فتحت وكالة الصحة الفرنسية تحقيقاً، إثر إصابة عدد من موظفي شركة الطيارات «إيرباص» بتسمم غذائي خلال عشاء

الأسبوع الماضي، ووفقاً للإعلام الفرنسي أصيب أكثر من 700 شخص أظهروا علامات سريرية للغثيان أو الإسهال.

وفي تقرير صحفي لموقع «سيمبليفاينغ»، لم يتضح ما كان على القائمة بالضبط أو ما قد تناوله الحاضرون، مما أدى إلى إصابتهم بالمرض لمدة يومين.

وعلى الرغم من أن تقارير متعددة تشير إلى أن المئات من الأشخاص أصيبوا، أكدت إيرباص لوسائل الإعلام أن أقل من 200 شخص تأثروا.

ووفقًا لتقرير «هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي»، يعمل الموظفون لصالح إيرباص أتلانتيك، وهي فرع لصانع الطائرات الأوروبي، وبعد وليمتهم الاحتفالية، أبلغ العديد من الحاضرين عن أعراض تسمم غذائي.

ومع بدء التحقيق من قبل وكالة الصحة الفرنسية، أعلنت إيرباص أنها تتعاون مع الوكالة "لتحديد سبب المرض وضمان" عدم حدوث مثل هذه الحالة في المستقبل، وفقًا لتقرير بي بي سي.

لم تقدم وكالة الصحة الفرنسية أي تفاصيل حول الوصفات أو الطعام الذي تسبب في مرض الموظفين، ومع ذلك، وفقًا لصحيفة «ذا غارديان»، كانت بين الأطعمة المقدمة الكبدة، والروبيان، وكان على قائمة الأطعمة الآيس كريم والموس بالشوكولاتة كحلوى.

وتكهن بعض الموظفين بأن جبن روكامادور، المصنوع من حليب الماعز، قد تكون العنصر المسبب، وفقًا لما نقلته «داوتش فيلا الألمانية،

وقال المتحدث إن "التحقيقات مستمرة"، كما ذكرت ذا غارديان. وتم إرسال استبيان إلى جميع الحاضرين للمساعدة في التحقيق.

أعراض غريبة

وقال أحد الموظفين إنه وصف أعراضه لصحيفة أوست فرانس بأنه "كان لديه تشنجات وصداع كما لم يحدث من قبل" وعلى حد وصفه "كان أسوأ من الولادة".

وأفادت إيرباص لبي بي سي بأن "حوالي 100" من موظفيها أصيبوا، على الرغم من التقارير التي تشير إلى وجود ما يصل إلى 700 ضحية من التسمم الغذائي، ويوم الجمعة، قالت وكالة الصحة الفرنسية إنه على ما يبدو أن الذين أصيبوا أظهروا "علامات سريرية للقيء أو الإسهال"، معظمهم يعانون من أعراضهم في غضون 24 إلى 48 ساعة بعد تناول وجبتهم. ولحسن الحظ، لم يتم نقل أحد إلى المستشفى بسبب أعراضهم. وأفادت إيرباص على ما يبدو بأن الحدث يبدو معزولًا، وأن الموظفين يتعافون.

ووفقًا لتقارير، حضر حوالي 2,600 شخص عشاء فاخر، والذي لفتت إليه «ذا غارديان» أنه تم تنظيمه وتوفيره من قبل مطعم إيرباص الخاص في مونتوار-دي-بريتاني في منطقة لوار-أتلانتيك في غرب فرنسا.

ويبدو أن مسؤولي الصحة يبحثون حالياً في ما إذا كانت البكتيريا في الطعام هي التي تسببت في التسمم الغذائي أم إذا كان الأمر يتعلق بفيروس التهاب الأمعاء الشديد والمعدي.



وقال

فريدريك دافيد، مندوب

مجموعة «آير باص»: "لا نزال لا نعلم ما إذا كان هذا يتعلق بوجبة عيد الميلاد أم بالخدمة في اليوم التالي، حيث تم الإعلان عن أول الحالات يوم الجمعة."

تحليل عينات الطعام



وتحدث الأمين العام للجنة العمل في إيرباص أتلانتيك، جان كلود إيريبارين، مع ذا غارديان عن تحليل منتظر لعينات الطعام للوقوف على حقيقة ما جرى في ذلك العشاء الأخير.





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