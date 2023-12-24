شرطة الفجيرة تضبط سائقين متهورين استعرضوا بمركباتهم في أحد الأفراح

ضبطت القيادة العامة لشرطة الفجيرة عدداً من سائقي المركبات، قادوا بطيش وتهور، ونفذوا استعراضات في الشارع العام، معرضين حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر، متسببين في إحداث أضرار بالطريق العام.

وقد رصدت إدارة المرور والدوريات تداول مقاطع لفيديوهات على منصات تطبيقات التواصل الاجتماعي، لسائقين يقومون بأعمال تهور واستعراض بطريقة خطرة، في منطقة مضب، وذلك أثناء الاحتفال بأحد الأفراح، حيث تمكنت الدوريات المرورية خلال فترة قصيرة، بعد تداول تلك المقاطع، من الوصول إلى مرتكبي مثل هذا النوع من المخالفات والسلوكيات المتهورة.

ومن جهته أفاد العميد محمد بن نايع الطنيجي نائب القائد العام لشرطة الفجيرة بأنه جاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وتحذر القيادة العامة لشرطة الفجيرة السائقين غير الملتزمين إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية وأنها ستتخذ أشد العقوبات والإجراءات ضد المستهترين بسلامة مستخدمي الطريق.





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