ارتفاع الأسعار يعكر احتفالات العام الجديد في اليونان.. التضخم يغيب الحلويات

كما في كل نهاية سنة منذ أكثر من قرن، تعرض حلويات عيد الميلاد التقليدية في اليونان المصنوعة من بودرة السكر والعسل واللوز في المحلات أمام المارة، لكن مع ارتفاع الأسعار قد لا يتمكن كثيرون من شرائها.

في وسط أثينا، يعرض محل الحلويات العريق «شاتزيس» حلويات الميلاد «ميلوماكارونا» و«كورابييديس» التي تباع في كل أنحاء اليونان.

إلا أنه هذه السنة قد يتخلى الكثير من المستهلكين عن هذه الحلويات التي ارتفع سعرها بحوالي 10% خلال سنة والسبب: ارتفاع أسعار الزبدة والبيض وزيت الزيتون.

في هذا المحل الشهير، تباع حلويات الكورابييديس بسعر 23.90 يورو للكيلوغرام، وباستثناء دخول بعض السياح، يغيب سحر الميلاد عنه إذ إنه شبه فارغ.

على بعد 500 كيلومتر من أثينا، في سوق كالاماريا في ضواحي سالونيكي (شمال) يعبر كل مستهلك عن غضبه من ارتفاع الأسعار.

ويقول نيكوس يوردانيديس الذي يعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات ويبلغ من العمر 32 عاماً أمام صناديق تفيض بالطماطم والجزر والفلفل الأخضر، «ماذا الآن؟ هل سنضطر للتوقف عن تناول الطعام أيضاً؟».

ويضيف «نحن بلد ينتج الفواكه والخضروات بوفرة. كما تسير الأمور، لن نتمكن بعد الآن من شرائها».

في نوفمبر، بلغت نسبة التضخم 3% على سنة، وهي أعلى بقليل من تلك المسجلة في منطقة اليورو (2.4%). يعود السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية (+9% خلال عام).

وارتفعت أسعار اللحوم بنسبة 8.1% على سنة والفواكه +12% والحليب والجبن والبيض (+4.8%).

زيت الزيتون، المكون الرئيسي في المطبخ اليوناني، سجل الارتفاع الأكبر بنسبة بلغت 31.4% في نوفمبر 2023 على سنة بسبب ضعف المحاصيل.

وأكد خريستوس ديميترياديس، وهو موظف حكومي متقاعد يبلغ من العمر 69 عاماً، في سوبرماركت في سالونيكي، أن «ما يحدث غير مسبوق».

وأضاف «كيف سنعيش؟» وهو ينظر إلى بعض عبوات زيت الزيتون التي تباع بـ 14 يورو لليتر الواحد فيما كان سعرها «3.5 إلى 4 يورو في 2021».

بالنسبة لتسعة يونانيين من كل عشرة، يشكل التضخم الهاجس الأكبر بحسب استطلاع للرأي أجراه معهد بالس لقناة سكاي التلفزيونية.

بعدما تضررت بشدة من الأزمة المالية الطويلة وتبعات التقشف، شهدت اليونان هبوطاً كبيراً لمستوى المعيشة في السنوات الـ15 الماضية.

وبعد ثلاث خطط إنقاذ بقيمة إجمالية بلغت 289 مليار يورو بين عامي 2010 و2018، استعاد الاقتصاد في الآونة الأخيرة حيويته لكن هشاشته لا تزال واضحة جداً.

يشيد رئيس الوزراء المحافظ كيرياكوس ميتسوتاكيس، الذي أعيد انتخابه بشكل مريح لمدة أربع سنوات في يونيو الماضي، باستمرار بعودة الاقتصاد إلى الرخاء والذي أصبح بحسب رأيه «أحد الاقتصادات الأكثر استقراراً في منطقة اليورو» مع نمو مرتقب بنسبة 2.5% في 2024 بحسب البنك المركزي اليوناني.

ورحب بإقرار البرلمان موازنة 2024، «وهي الأولى منذ 14 عاماً مع استعادة اليونان لفئتها الاستثمارية» وفقاً لما حددته وكالتا التصنيف الائتماني فيتش وستاندرد أند بورز.

لكن الرواتب متدنية، وهي أقل مما كانت عليه قبل الأزمة المالية، ما يؤثر على القدرة الشرائية.

إلا أن الأسعار أعلى بنسبة 5.5% عن المتوسط في الاتحاد الأوروبي في 2022 بحسب يوروستات.

بالنسبة للمنتجات الأساسية، الحليب والجبن والبيض، فإن الأسعار كانت أعلى بنسبة 38.9% عن المعدل الأوروبي السنة الماضية.

في 2022، أنشأت أثينا «سلة منزلية» لهذه المنتجات بأسعار مغرية في بعض محلات السوبرماركت.

وقال نيكوس اندرولاكيس رئيس حزب باسوك-كينال (اشتراكي)، خلال مناقشة الموازنة إن «سياساتكم تقدم نوعية حياة رديئة للغالبية العظمى من المستهلكين في بلد تعد فيه الوظائف منخفضة الأجر مع حياة يومية باهظة».

في سوق سالونيكي، يقول البائع بيتروس الماليوتيس إن مخزونه من المكسرات لا ينخفض. ويقول «بات الناس حالياً يحدون من مشترياتهم من المنتجات التي لا يعتبرونها ضرورية».