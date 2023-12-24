12.13 مليار درهم قيمة البيانات الجمركية بميناء الحمرية ومرفأ ديرة في 9 أشهر

تعزز جمارك دبي دورها الحيوي في خط الدفاع الأول عن أمن وسلامة المجتمع من خلال التطوير الدائم لقدرات مراكزها الجمركية وتعمل على الارتقاء بخدماتها المقدمة للتجارة المنقولة بحراً عبر تحديث المراكز الجمركية البحرية باستمرار، وفي إطار ذلك قام أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بزيارة مركز جمارك الخور ومرفأ ديرة ومركز جمارك ميناء الحمرية التابعين لإدارة المراكز الجمركية البحرية للاطلاع على سير العمل ومتابعة جهود التطوير المستمرة للخدمات الجمركية، وشارك في الزيارة المدراء التنفيذيون للقطاعات الجمركية في الدائرة وعدد من مدراء الإدارات والمراكز الجمركية.

وتفقد أحمد محبوب مصبح في جولة ميدانية بمركز جمارك الخور ومرفأ ديرة ومركز جمارك ميناء الحمرية عمليات المعاينة والتفتيش وخدمات إسعاد العملاء، بحضور راشد الضباح السويدي مدير إدارة المراكز الجمركية البحرية مكلف، حيث قدم عبد العزيز إبراهيم السلمان مدير أول مركز جمارك ميناء الحمرية، وماجد سالم الطويلة مدير أول مركز تفتيش ميناء الحمرية شرحاً للتطور في سير العمل والإنجازات المحققة، فقد بلغ عدد البيانات الجمركية المنجزة خلال 9 أشهر من يناير إلى سبتمبر 2023 نحو 62454 بياناً جمركياً بقيمة 12.133 مليار درهم فيما بلغ عدد الضبطيات المنجزة خلال الفترة نفسها 19 ضبطية، كما زار مصبح موقع جهاز فحص الحاويات العملاق بالأشعة السينية بمركز جمارك ميناء الحمرية والذي يعد من الأجهزة المتطورة في تفتيش الحاويات والشاحنات والمعدات الثقيلة مما يدعم عمليات التفتيش المتزايدة، ثم قام مصبح بزيارة مركز جمارك الخور ومرفأ ديرة وقدم راشد حميد حرب الشامسي مدير أول مركز الخور ومرفأ ديرة مكلف عرضاً لإنجازات المركز، والذي أنجز إحدى أبرز الضبطيات المحققة في الفترة الماضية وهي ضبطية تم إطلاق «قُمرة القيادة» عليها، وتم في هذه الضبطية إحباط محاولة لإدخال 243 كيلوجراماً من المواد المخدرة إلى الدولة.



وأثنى المدير العام لجمارك دبي على جهود الموظفين الجمركيين وحرصهم على الارتقاء بجودة الخدمات وسرعة الإنجاز باستمرار، مؤكداً على أهمية دور المراكز الجمركية البحرية في حماية أمن وسلامة المجتمع وتيسير حركة التجارة من خلال التطوير الدائم للخدمات والتسهيلات الجمركية والتجارية المقدمة للتجارة المنقولة بحراً، حيث تحرص الدائرة على التعاون مع الشركاء لاختصار الزمن اللازم للإفراج عن البضائع، كما أشاد مصبح بالجهود التي قام بها الموظفون خلال جائحة كوفيد 19 ما ساهم في تعزيز دور الدائرة في دعم الجهود العالمية لإعادة النشاط إلى حركة الملاحة والتجارة الدولية.

وأوضح أن القدرات المتقدمة للدائرة على صعيد الرصد والمعاينة والتفتيش وتطور إمكانياتها في إنجاز المعاملات الجمركية يجعلنا نواكب النمو السريع في التجارة الخارجية لدولة الإمارات وندعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 بالعمل على مضاعفة التجارة الخارجية، ونعزز نجاح الدولة في تحقيق أفضل النتائج من الشراكة الاقتصادية مع أسواق أساسية مهمة في التجارة العالمية.

وأضاف مصبح: «نعمل على تعزيز كفاءة المفتشين الجمركيين لتمكينهم من إحباط كل محاولات تهريب المواد الممنوعة والمقيدة، حيث تستمر الدورات التي تنظمها الدائرة لتدريب المفتشين الجمركيين وتطوير مهاراتهم وقدرتهم على اكتشاف عمليات التهريب وإحباطها بنجاح كبير تتميز به جمارك دبي على الصعيد العالمي، ويدعم التطوير الدائم لأجهزة المسح بالأشعة ووحدة الكلاب الجمركية K9 إنجازاتنا على صعيد ضبط الممنوعات».

آليات جديدة

فيما أوضح راشد الضباح السويدي مدير إدارة المراكز الجمركية البحرية مكلف أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير مشاريع وآليات جديدة في مجال المعاينة والتفتيش تقوم على الاستشراف المستقبلي لتقدم التقنيات المستخدمة في تفتيش بواخر النقل البحري والسفن الخشبية والسفن المستخدمة بتجارة الأسماك، وستتيح المشاريع المستقبلية لنا تحسين القدرة على إنجاز الضبطيات، وقد حققنا نجاحاً كبيراً في هذا المجال

وقال: «تتكامل جهودنا لتطوير الأداء في المراكز الجمركية البحرية مع جهود الارتقاء بأنشطة الرصد والتتبع والدعم الفني لتحقيق أفضل النتائج من التعاون الدائم والمثمر بين كل فرق العمل المتخصصة في الدائرة، ويتولى مركز جمارك مرفأ ديرة والخور ومركز جمارك ميناء الحمرية القيام بمهامهم الحيوية على صعيد حماية المجتمع وتيسير حركة التجارة البحرية التي تتم عبر خور دبي وميناء الحمرية دعماً للتطور المستمر في الاقتصاد الوطني».

وأكد أن ما تحقق من نجاح في مجال التفتيش يعزز جهود نقل المعرفة إلى الشركاء، حيث تم تنظيم دورات تخصصية لعدد من موظفي شرطة دبي حول طرق تفتيش السفن الخشبية، وذلك في إطار توحيد الجهود وتكامل الأدوار من أجل خدمة الوطن وحماية أفراد المجتمع، هذا بالإضافة إلى نقل المعرفة في دورات التدريب الداخلية للمفتشين في الدائرة.



