2 مليون م3 خزنتها السدود من الامطار خلال المنخفض الجوي

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قالت وزارة المياه والري -سلطة وادي الأردن ان ما دخل السدود من الامطار وجريان الاودية خلال المنخفض الجوي
الأخير بلغ نحو 2
مليون متر مكعب لترفع التخزين الكلي في السدود الرئيسية الـ 15 الى 90
مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 31% من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون م3 .
وحول كمية الامطار الهاطلة من بداية الموسم على كافة محافظات المملكة حتى صباح اليوم الاحد ارتفع المعدل السنوي طويل الأمد الى 35,8 % .
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