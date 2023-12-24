الأشخاص ذوو الإعاقة على ذيل سلّم الأولويات في حرب غزة

من الطبيعي أن ينقلب سلّم الأولويات وقت الحروب والنزاعات المسلحة، فيصبح ضروري الأمس من كماليات اليوم وينصب التركيز على المحافظة على حياة الناس ومساعدتهم والعمل على إنهاء الحرب ثم إعادة الإعمار.

الوضع بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة خصوصاً في الدول الأقل نمواً والتي غالباً ما تكون هي ساحة الحرب يبدو معكوساً تماما، فهؤلاء الأشخاص الذين هم في الأوضاع الاعتيادية يواجهون الإقصاء والتمييز ولا تحتل حقوقهم وقضاياهم مرتبةً متقدمةً على أجندة أولويات صناع القرار في دولهم ولا الدول الأخرى، يواجهون مزيداً من الإقصاء خلال الأزمات والحروب مع أنهم الأكثر عرضةً للخطر والأقل فرصةً للنجاة وآخر من يحظى بفرصة إخلاء أو إنقاذ.

لكي نتخيل الوضع على حقيقته، يكفي تصور سيناريو المدنيين ذوي الإعاقة في غزة التي تتعرض لقصف وتدمير غير مسبوقين منذ أكثر من 70 يوما. فإذا استشعر سكان منزل ما حدوث غارة أو تم تنبيههم للإخلاء، فإن فرصة مستخدمي الكراسي المتحركة للهرب تكاد تكون معدومة إلا إذا تم حملهم والركض بهم وسط القذائف المنهمرة من كل اتجاه، وهذا بطبيعة الحال يشكل خطراً لا يقل عن خطر بقائهم في المنزل المستهدف. أما إذا كان الشخص من الصم فهو آخر من تصله المعلومة حول اقتراب الخطر وربما استشعر الغارة بعد حدوثها من جراء الاهتزازات في الأرض أو تساقط الجدران عليه. في هذه المرحلة (مرحلة حدوث القصف)، الشخص الكفيف مصيره مثل غيره من الأشخاص ذوي الإعاقة، فهو وإن علم وأدرك أن هناك خطر يقترب، فلا مجال للهرب والركض في هكذا ظروف إلا إذا وجد من يمسك بيده ويتطوع لانتظاره ويخاطر بتباطؤ هروبه بسبب وجود شخص آخر معه. الصورة تبدو أكثر إيلاماً إذا لم يتمكن أحد من الهرب وأصبح الجميع تحت ركام المنازل المدمرة، فالصور التي تنقلها عدسات الصحفيين من غزة تظهر طواقم الدفاع المدني والجيران يصيحون من فوق الأنقاض على من تحتها: "هل هناك أحد.. هل من أحد حي.."، فإذا سمعوا جواباً بدأوا يحاولون تحديد مكانه لإنقاذه. فإذا كان الشخص الذي تحت الأنقاض من الصم فلن يسمع ولن يجيب، أما إذا كان من المكفوفين فلن يرى أي عصا أو ضوء يرسله المنقذون وهم يحاولون تحديد موقعه، وإذا كان من مستخدمي الكراسي المتحركة فلن يكون بوسعه التحرك بأي اتجاه لتعديل وضعه ليتم إنقاذه بشكل آمن.

إذا تم رغم هذه الصعوبة إنقاذ الشخص ذي الإعاقة، فإنه غالباً سوف يكون آخر من يخرج من تحت الأنقاض ومن ثم آخر من يصل للمستشفى ويتلقى العلاج بعد أن يكون قد خسر وقتاً أكثر من غيره. أما إذا خرج ميتاً فهو بالتأكيد آخر من يتم دفنه والصلاة عليه إذا سمح الظروف بذلك أصلا.

تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية أن نسبة الإعاقة في أي مجتمع هي 15% على الأقل من إجمالي عدد السكان، وهذه النسبة حتماً سوف ترتفع في ظروف الحصار ومحدودية الخدمات التي يتعرض لها قطاع غزة منذ أكثر من 17 سنة، وهي سوف تتضاعف مع توالي الحروب التي شهدتها غزة. من بين 50000 جريح جراح معظمهم خطيرة، فإن عشرات الآلاف منهم سوف يكملون حياتهم بإعاقة أو أكثر، فحالات البتر وفقدان البصر يبدو أنها كثيرة بسبب طبيعة القذائف التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي في قصفه للمدنيين.

لا يبدو أن منظمات الإغاثة والهيئات الدولية تلتفت إلى ضرورة أن تشتمل المساعدات المحدودة التي يتم توفيرها لسكان غزة على أدوات وأدوية ضرورية ومصيرية للأشخاص ذوي الإعاقة، فأدوية الصرع والأدوية النفسية والأدوية التي يحتاجها الأشخاص الذين لديهم توحد، وكذلك الكراسي المتحركة والعكاكيز وغيرها من الأدوات المساندة لا يبدو أنها ضمن قوائم المساعدات الطبية التي يتم مرورها عبر معبر رفح.

من بين مليون وتسع مائة ألف نازح تقريبا، يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة بينهم التحدي الأكبر، فحصولهم على الماء والغذاء الشحيح أصلاً يبدو أكثر صعوبةً من غيرهم، حتى وصولهم لدورات المياه واستخدامها في هكذا ظرف هو من المهام شبه المستحيلة، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم وجود دورات مياه أصلاً لمستخدمي الكراسي المتحركة في مدارس غزة التي تحولت لمراكز إيواء للنازحين من القصف والدمار.

من كان لديه إعاقة قبل الحرب على غزة لا بد أن إعاقته قد تفاقمت ومن المؤكد أن أي خدمات تأهيلية كان قد تلقاها ضاع أثرها وأصبح بحاجة لجهد مضاعف ليعود إلى ما كان عليه قبل العدوان.

لقد عبّر أحد الأطفال الذين فقدوا ذراعهم الأيمن من الكتف عن حيرته وحالته حينما قال في مقابلة تلفزيونية ببراءة وألم: "كنت أتمنى أن أصبح مصوراً حين أكبر.. الآن لن أصبح مصور.. حتى مش عارف كيف يمكن أن أعيش دون ذراعي.."، هذه الرسالة المؤلمة التي تعبر عن حالة عشرات الآلاف من الأشخاص الذين أصبحوا من ذوي الإعاقة في غزة تتطلب من الجهات الداعمة وضع برامج تأهيل نفسي وجسدي لتمكين ضحايا هذه الحرب من تقبل واقعهم الجديد والنظر إلى مستقبلهم بصورة واقعية، وهنا لا بد من توظيف أساليب متطورة ومبتكرة في عمليات التأهيل يتم توظيف التكنولوجيا المساعدة فيها بشكل كبير، حيث يمكن من خلال الأطراف الصناعية الذكية وقارئات الشاشة وغيرها رسم مستقبل أكثر تفاؤلاً في عيون هؤلاء الأطفال والبالغين الذين انضموا مرغمين لعالم الإعاقة.

ترى كم كارثةً طبيعيةً وحرباً تحتاجها دول العالم لتدرك أن تدريب الكوادر وجعل خطط وخدمات الطوارئ مستوعبةً لمتطلبات إخلاء وإنقاذ وإسعاف الأشخاص ذوي الإعاقة هي ضرورةً ملحة، فلا يمكن تصور أن يكون الأشخاص الأكثر عرضةً للخطر في الظروف الاعتيادية على ذيل سلّم أولويات جهات الإغاثة والإنقاذ.