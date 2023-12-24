اتفاقية بين الضمان ومستشفى الملك المؤسس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وقعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ومستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي في إربد، اتفاقية تقديم خدمات طبية علاجية للمؤمن عليهم الذين يتعرضون لحوادث وإصابات عمل، والحالات المحولة من المؤسسة للاستشارات الطبية أو للعلاج أو إجراء الفحوصات الطبية وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.



وقال مدير عام المؤسسة الدكتور محمد الطراونة، إن الاتفاقية بداية لسلسلة اتفاقيات سيجري توقيعها مع عدد من الجهات الطبية لاحقا، سيراعي فيها التوزيع الجغرافي، لتغطية جميع المحافظات من أجل تقديم أفضل الخدمات للمؤمن عليهم والمنشآت الخاضعة للضمان، وتخفيف الوقت والجهد عليهم ما يضفي على خدماتها القائمة مزيداً من التطور والحداثة.



وأوضح أن المؤسسة ركيزة أساسية من ركائز منظومة الحماية الاجتماعية في الدولة، وتضع على عاتقها توفير الحماية الممكنة للمؤمن عليهم ضمن معايير متقدمة وخدمات متميزة، مشيدا بمستشفى الملك المؤسس باعتباره من أهم المؤسسات الطبية العلاجية.



وأكد الطراونة التزام المؤسسة بمسؤوليتها القانونية الكاملة إزاء التكفل بتقديم خدمات العناية الطبية الكاملة للمؤمن عليهم الذين يتعرضون لإصابات العمل، وتقديم الخدمة الطبية العلاجية المناسبة والمميزة للمصابين بغض النظر عن تكلفة علاجهم.



بدوره، قال مدير عام مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي الدكتور خلدون بشايرة إن المستشفى متخصص بتقديم الخدمات الطبية العلاجية لمرضاه ضمن المعايير الدولية وسياسات الجودة، ويتمتع بمهنية عالية وكادر طبي مؤهل ومدرب ومتميز، ويحتوي على جميع التخصصات الطبية.



وأشار إلى أن المستشفى مجهز بأحدث المعدات الضرورية لإجراء العمليات كافة، ويمتلك أحدث الأجهزة الطبية، ويوفر البيئة الأكاديمية والبحثية المناسبة للكادر الطبي والأكاديمي المتخصص، حيث درب 4500 طالب في جميع التخصصات الطبية والتمريضية والمساندة.



وأضاف، إن تقديم الخدمات الطبية العلاجية للمؤمن عليهم الذين يتعرضون لإصابات عمل سيجري من خلال الربط الإلكتروني بين المستشفى والمؤسسة دون اقحام المؤمن عليه أو صاحب العمل بأي تفاصيل تتعلق بوثائق أو مطالبات مالية تترتب على كلف المعالجة الطبية.



وتضمنت الاتفاقية، إجراء المعالجة الطبية والإقامة في المستشفى والمستلزمات والإجراءات الطبية والمختبرات والأشعة التشخيصية والطب النووي، والأدوية وغرف العمليات والفحوصات السريرية والطوارئ والعلاج الطبيعي وجميع الأجور للمؤمن عليهم الذين يتعرضون لإصابات عمل من دخولهم إلى خروجهم من المستشفى، باستثناء عمليات التجميل والمعالجات السنية ومرافق المؤمن عليه المصاب وغيرها ما لم يوجد موافقة من مؤسسة الضمان.

