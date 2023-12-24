عمان تنضم إلى ميثاق ميلانو للسياسات الغذائية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انضمت مدينة عمان إلى ميثاق ميلانو للسياسات الغذائية الحضرية، لجهودها في تعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية المستدامة.



وأكد أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، أن الأمانة ملتزمة بتحقيق أهداف الميثاق وتعمل على وضع خطة عمل محددة لتحقيقها، مشيرا إلى أن الأمانة تسعى إلى ضمان تحقيق منظومة متكاملة للأمن الغذائي، وتحفيز قطاع الزراعة والإنتاج المستدام للغذاء.



وأوضح الشواربة، أن الأمانة ستنفذ عددا من المبادرات والبرامج، لتعزيز أنظمة الغذاء الحضرية المستدامة في عمان، بما في ذلك الاستثمار في الزراعة الحضرية كحدائق المجتمع والنباتية، لزيادة الإنتاج المحلي للأغذية، ودعم الصناعات الغذائية المستدامة.



يشار إلى أن ميثاق ميلانو من أهم المبادرات العالمية التي تضم أكثر من 250 مدينة، وتمثل حوالي 450 مليون نسمة، ويشكل إطار عمل ونهجا شاملا يركز على النظام الغذائي العالمي، ويقدم توصيات وإجراءات ترتبط بدعم التخطيط السليم للنظم والقوانين، الحكومة والإنتاج والنظم الغذائية المستدامة، وشبكات التوريد والتوزيع والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والغذائية.



وتلتزم المدن من خلال هذا الاتفاق بأربعة مبادئ هي ضمان الغذاء الصحي للجميع، وتعزيز الاستدامة في النظام الغذائي، وزيادة الوعي والتثقيف بالعادات الصحية لتناول الغذاء وتقليص الفاقد من المواد الغذائية.