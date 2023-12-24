نصائح مفيدة لمرضى التهاب الجيوب الأنفية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نصحت مجلة "فرويندين" الألمانية الذين يعانون مشاكل في الجيوب الأنفية بسبب انحراف الحاجز الأنفي أو الأورام الحميدة، والتي تعيق تصريف المخاط من الجيوب الأنفية، والتي تزيد معاناتهم مع موسم نزلات البرد.ونصحت المجلة الألمانية، باستخدام بخاخ الأنف المضاد للاحتقان، مبكراً قدر الإمكان والمعالجة السريعة، ولمدة لا تزيد عن 5 أيام.



ويمكن الاعتماد على الأدوية العشبية المدعمة للجيوب الأنفية مثل سينوبريت، أو المراهم المرطبة مثل منثول، إلى جانب تسليط الضوء من مصباح الضوء الأحمر، بحثاً عن نتائج إيجابية أيضاً.

ومع الحالات الشديدة يمكن استخدام بخاخات الكورتيزون، بعد استشارة الطبيب عند التعرض للإصابة بالتهابات في الجيوب الأنفية أكثر من أربع مرات سنوياً.



وتجدر الإشارة إلى أن الأغشية المخاطية في الأنف، والجهاز التنفسي تعد حائط الصد الأول لجهاز المناعة، في وجه الفيروسات والعدوى، ويعتمد الجسم عليها بشكل كبير في منع العدوى.



كما أن نقص فيتامين D قد يؤدي إلى زيادة خطر العدوى، لذلك يوصي معظم الأطباء في مثل هذه الحالات بمكملات فيتامين D.



ونصحت المجلة أيضاً بتقوية الجهاز الهضمي، حيث ترتبط الأغشية المخاطية بين الأمعاء وأعضاء الجهاز التنفسي ببعضها ارتباطاً وثيقاً، وذلك بنظام غذائي غني بالألياف مثل الحبوب الكاملة، وبذور الكتان، والخضروات، والزبادي.

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