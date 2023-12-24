صندوق الضمان يلتقي إدارية المتقاعدين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - التقى رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عزالدين كناكرية في الصندوق اليوم الأحد، رئيس الهيئة الإدارية للجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي أحمد القرارعة وأعضاء الهيئة الإدارية وعدد من منتسبي الجمعية بحضور عدد من المدراء والفنيين المعنيين من الصندوق.



وأكد كناكرية خلال اللقاء، حرص الصندوق على التواصل مع الجمعية ومنتسبي الضمان الاجتماعي بعد تقاعدهم، لإيصال رسالته لجميع فئات المجتمع وعلى رأسهم المتقاعدون.



ويعكس هذا النهج التزام الصندوق بالشفافية والمصداقية، وبما يساهم في تعزيز طمأنينة منتسبي ومتقاعدي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بأن مدخراتهم يتم استثمارها بحصافة ومسؤولية وفقا لقواعد الإدارة الرشيدة.



وعرض كناكرية خلال اللقاء أداء الصندوق واستثماراته في القطاعات الحيوية والموزعة على مختلف محافظات المملكة، كما تم عرض أهمية دور هذه الاستثمارات في تحقيق نمو الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل نوعية للأردنيين.



من جهته، أشاد رئيس الهيئة الإدارية، بجهود صندوق الاستثمار ودوره في تعزيز متانة المركز المالي للضمان الاجتماعي، مؤكدا أهمية التعاون بين الطرفين في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمتقاعدين، وكذلك دور المتقاعدين في التعريف بإنجازات الصندوق واستثماراته.