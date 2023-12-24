سيمون تتحدث عن تعاونها مع غادة عبد الرازق

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت الفنانة سيمون أنها بدأت تصوير مسلسل "صيد العقارب" مع الفنانة غادة عبدالرازق الذي تنافس به في موسم رمضان المقبل 2024، معربة عن سعادتها للغاية بوجودها في هذا العمل، بالتعاون الأول بينهما.



وأضافت في تصريحات صحافية أنه كان من المفترض أن تلتقي غادة عبدالرازق منذ فترة طويلة وتتعاونا في أكثر من عمل سابق، لكن لم تسمح الفرصة بذلك، حتى لعبت الصدفة دورها في هذا العمل.



وأوضحت أنَّ غادة رشحتها للمشاركة فيه وكان هناك اتفاق بين المخرج أحمد حسن والمؤلف باهر دويدار والإنتاج على مشاركتها في المسلسل.

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